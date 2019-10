Hardheim. (RNZ) Sie zeigen Gesicht und machen damit anderen Betroffenen Mut: Die Leiter von acht Selbsthilfegruppen aus dem Landkreis stellen sich und ihre Erkrankung in sehr persönlichen Worten vor. Die Ausstellung "Selbsthilfe zeigt Gesicht" ist seit Kurzem im Treppenhaus des Hardheimer Krankenhauses zu sehen. Dieser Tage begrüßte Bürgermeister Volker Rohm, gleichzeitig Vorsitzender des Krankenhausverbandes Hardheim-Walldürn, zusammen mit Verwaltungsleiter Ludwig Schön und Pflegedienstleiterin Karina Paul die Leiterin des Selbsthilfenetzwerks Neckar-Odenwald, Sigrun Ruck, und ihre Mistreiter Walter Gellner und Hubert Schneider zur Ausstellungseröffnung.

Die auf den Rollups abgebildeten Menschen geben Einblick in ihre Lebens- und Leidensgeschichte und zeigen Betroffenen auf, wie hilfreich und wertvoll es sein kann, sich in einer Selbsthilfegruppe Unterstützung zu holen. "Wir wollen damit auch zeigen, dass sich Betroffene nicht hinter der Krankheit verstecken müssen", erklärt Hubert Schneider, der den Freundeskreis für Abhängige und Angehörige leitet.

Während Sigrun Ruck auf den Austausch auf Augenhöhe ("Wir sind alle Experten in eigener Sache") als besonderes Merkmal der Selbsthilfegruppen verweist, steht für Walter Gellner, den Leiter der Selbsthilfegruppe Crohn Colitis, dabei eine Frage im Mittelpunkt: "Wie gehst Du mit der Krankheit und ihren Folgen um?" Die Antworten, welche die Betroffene darauf in den Selbsthilfegruppen erhalten, seien von unschätzbarem Wert. Diese Einschätzung bestätigte Internist Dr. Andreas Mövius: "Sich mit anderen über die Krankheit auszutauschen, ist sinnvoll."

"Die Arbeit der Selbsthilfegruppen stellt eine wertvolle Hilfe für Betroffene und senkt Hemmschwellen", sagte Bürgermeister Rohm. Dementsprechend freue er sich, dass die Ausstellung nun im Krankenhaus zu sehen ist, sodass viele Menschen auf das Thema aufmerksam werden. "Wo wäre die Ausstellung besser aufgehoben als im Krankenhaus?", ergänzt Verwaltungsleiter Schön.

Viele Menschen wissen gar nicht, wie groß die Palette an Selbsthilfegruppen ist: Rund 50 sind es im Landkreis, wie Sigrun Ruck aufzeigt. In der Ausstellung präsentieren sich die Selbsthilfegruppe Morbus Bechterew, die Fibromyalgie-Selbsthilfegruppe Buchen, die Diabetes-Selbsthilfegruppe Mosbach, die Trauergruppe "Lichtblick" für verwaiste Eltern, die Selbsthilfegruppe Crohn Colitis Neckar-Odenwald, die Psychosomatische Selbsthilfegruppe Rosinante, Frauengruppe für Alkohol- und Medikamentenproblematik und deren Angehörige und der Freundeskreis für Abhängige und Angehörige.

"Das Wissen ,Ich bin nicht allein‘ und der Austausch mit anderen Betroffenen kann helfen, den Alltag trotz ständiger Schmerzen zu bewältigen", schreibt zum Beispiel Ulrike Genzwürker, die Vorsitzende der Fibromyalgie-Selbsthilfegruppe, in ihrem Beitrag. Katja Bundschuh von der Trauergruppe "Lichtblick" fasst ihre Erfahrungen wie folgt zusammen: "Da die Teilnehmer die gleichen Erfahrungen gemacht haben, kann in der Gruppe ganz offen über die Situation geredet werden, was mit anderen Menschen manchmal so nicht möglich ist." Und für Hubert Knörzer (Morbus-Bechterew-Gruppe) ist klar: "In der Selbsthilfegruppe habe ich Unterstützung im Umgang mit meiner Erkrankung bekommen und gemerkt, dass man zusammen viel mehr erreichen kann."

Es sind diese und weitere Botschaften, die gemeinsam mit den ungemein aussagekräftigen Porträts der Akteure, die Optimismus und Selbstbewusstsein ausstrahlen, anderen Betroffenen Mut machen.

Info: Die Ausstellung "Selbsthilfe zeigt Gesicht" ist noch bis Mitte November im Hardheimer Krankenhaus zu sehen.