Hardheim/Tauberbischofsheim. (pm) Die Geschäftsführung des Unternehmens Eirich hat den Betriebsrat und die IG Metall darüber informiert, dass sie die Personalkosten dauerhaft um 30 Prozent senken wollen. Um dies zu erreichen, fordere die Unternehmensleitung sowohl einen Personalabbau als auch die Absenkung der Einkommen. Die IG Metall kritisiert, dass diese Maßnahmen zur Stärkung des Unternehmens zulasten der Beschäftigten gehen. Eirich hatte einen geplanten Umbau bereits im Vorjahr vorgestellt. Laut Birgit Adam von der IG Metall war damals jedoch "in keiner Weise die Rede von Personalabbau und Einkommenssenkung".

Nach Aussage der Gewerkschaft hat die Belegschaft bereits im Jahre 2016 eine Restrukturierung des Unternehmens mit Verzichten beim Entgelt und Personalabbau subventioniert, um das Unternehmen bis 2020 zukunftsfähig auszurichten. Betriebsrat und IG Metall kritisieren nun in einer Pressemitteilung, dass die Vorhaben des damaligen Restrukturierungskonzepts bis heute nicht vollständig umgesetzt seien.

Deshalb gebe es bei Belegschaft, Betriebsrat und IG Metall wenig Verständnis für die wiederholten aktuellen Forderungen der Geschäftsführung. Birgit Adam von der IG Metall Tauberbischofsheim hierzu: "Nicht nur Unternehmen leiden unter der Last von Corona, sondern auch die Beschäftigten. Es ist eine Zumutung, in dieser Zeit den Beschäftigten ihre Existenzgrundlagen nehmen zu wollen."

In einer Information an die Belegschaft habe der Arbeitgeber Angst bei den Beschäftigten geschürt, lautet ein Vorwurf der Gewerkschaft. Auf Nachfrage der Interessenvertretung berichte der Arbeitgeber allerdings vom Wunsch, die Ertragskraft zu steigern, einer Erholung Ende 2021 und dass es nicht um akute Liquiditätsprobleme gehe. Die IG Metall sei bereit, bei akuten unverschuldeten Liquiditätsproblemen an gemeinsamen betrieblichen Lösungen mitzuwirken. "Da es bei Eirich aber nicht um akute Liquiditätsprobleme geht, müssen wir fast davon ausgehen, dass der Arbeitgeber die gesamtwirtschaftlich schwierige Situation dazu benutzen möchte, Einkommen und Personal dauerhaft deutlich zu senken", so Birgit Adam. "Das wäre unsolidarisch in Zeiten, in denen die Arbeitgeber Erleichterungen durch den Staat erfahren. Die Arbeitgeber haben damit auch eine Verantwortung für den Erhalt von Arbeitsplätzen und Einkommen."

Der Betriebsratsvorsitzende Michael Klotzbücher ergänzt: "Unsere Beschäftigten brauchen die Arbeitsplätze, aber sie brauchen auch ihr Einkommen. Jeder kalkuliert seinen persönlichen Haushalt mit dem erzielten Einkommen und kann nicht einfach auf einen hohen Teil des Einkommens verzichten." Betriebsrat und IG Metall wollen ab 16. Juni in intensive Gespräche mit der Belegschaft gehen, Alternativlösungen erarbeiten und "die Daumen in die Wunde legen bei Themen, die nach wie vor viel Geld verschwenden".

Die Situation sei nicht einfach, so Betriebsrat und IG Metall, dennoch gebe es keinen Grund, übereilt den Forderungen des Arbeitgebers nachzugeben. "Wir werden mit großer Sorgfalt die Situation analysieren, bewerten und mit Beteiligung der Beschäftigten und Mitglieder entscheiden", teilen Michael Klotzbücher und Birgit Adam mit.