Pfarrer Christian Wolff in einer seiner Wirkungsstätten: der Pfarrkirche St. Alban in Hardheim. Foto: Dominik Rechner

Von Dominik Rechner

Hardheim. Auf den Tag genau vor einem Jahr, am 1. September 2020, trat Pfarrer Christian Wolff seinen Dienst als Leiter der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland an. Im RNZ-Interview spricht er über besondere Erfahrungen in diesen zwölf Monaten, Schwierigkeiten aufgrund der Corona-Pandemie und darüber, welche Akzente er bereits an seinem neuen Wirkungsort setzen konnte.

Nach einem Jahr als Leiter der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen, wie gefällt es Ihnen hier?

Mir gefällt es nach wie vor sehr gut hier. Von Anfang an bin ich hier gut aufgenommen worden und ich treffe in den Gemeinden auf viel Offenheit. Bei meiner Arbeit kann ich auf die Unterstützung der Haupt- und Ehrenamtlichen vor Ort zählen. Was mich hier auch beeindruckt, ist, dass es in jeder Gemeinde Menschen gibt, die sehr engagiert sind und sich immer wieder überlegen, was sie auf die Beine stellen können. Ich habe den Eindruck, dass Gott mich hier an die richtige Stelle gesetzt hat.

Wie haben Sie die Menschen in der Seelsorgeeinheit kennengelernt?

Das war in den letzten Monaten zunächst einmal gar nicht so einfach, bedingt durch die Kontaktbeschränkungen. Aber jetzt in diesem Sommer ist wieder mehr möglich. Ich unterhalte mich mit den Leuten nach den Gottesdiensten auf dem Kirchplatz, dann nehme ich an verschiedenen Veranstaltungen und Treffen von Gruppierungen in der Gemeinde teil und ich werde immer mal wieder von Leuten privat eingeladen, gerade auch bei Familienfesten. So komme ich mit vielen Leuten ins Gespräch.

Wie ist die Resonanz auf Ihre Gottesdienste und Ihre Tätigkeit bisher?

Bisher nehme ich eine überwiegend positive Resonanz wahr. Ich glaube, die Leute sind auch froh, dass überhaupt wieder ein Pfarrer da ist. Es kommt auch gut an, dass ich mich nach den Gottesdiensten vor die Kirche stelle, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Viele sind das nicht gewohnt, aber es ist eine schöne Gelegenheit zur Begegnung.

Welche besonderen Erfahrungen haben Sie in diesem Jahr gemacht?

Meine ersten Höhepunkte waren die Erstkommunion- und Firmgottesdienste im vergangenen Herbst. So konnte ich mit den Familien, den Kindern und den Jugendlichen in Kontakt treten und es waren schöne Feiern. Besonders waren auch immer die Open-Air-Gottesdienste, die in der Regel sehr gut angenommen werden.

Inwiefern hat Corona in diesem einen Jahr Schwierigkeiten für die Glaubensgemeinschaft in der Seelsorgeeinheit bereitet?

Zum einen gab es die vielen Kontaktbeschränkungen. Die Gruppen konnten sich nicht treffen, Feste konnten nicht gefeiert werden und die zwischenmenschliche Begegnung war nur eingeschränkt möglich. Dann war es für viele auch schwer, an Weihnachten nicht in die Kirche gehen zu können. Und die Hygienevorschriften in den Gottesdiensten sind natürlich auch eine Einschränkung. Lange Zeit durfte man nicht singen und für viele ist es nicht besonders angenehm, eine Stunde lang im Gottesdienst den Mundschutz zu tragen. Leider wird das aber vermutlich auch noch in Zukunft notwendig sein, da wir im Gottesdienst singen und hier eine größere Gruppe ohne vorhergehende Coronatests zusammenkommt.

Wie sind Sie mit diesen Schwierigkeiten umgegangen?

Bei vielen schwierigen Entscheidungen war es wichtig für mich, vorher die Meinung anderer einzuholen. Auch das Gebet war für mich hilfreich, weil ich da Gott gefragt habe, was er jetzt von mir will. Mir ist es immer wichtig, dass wir uns nicht dabei aufhalten, uns über die Situation oder die Vorschriften zu beklagen, sondern dass wir überlegen, wie wir am besten mit den Schwierigkeiten umgehen und wie der nächste Schritt aussehen soll. Gerade durch die Schwierigkeiten sind bei uns auch schon viele neue Dinge entstanden, wie z. B. die Online-Übertragung der Gottesdienste, besonders gestaltete Wege für Einzelpersonen oder Familien, z. B. an St. Martin, Weihnachten oder Fronleichnam, eine Stellwand mit mutmachenden Texten, die Open-Air-Gottesdienste … Alle diese Angebote haben gute Resonanz gefunden.

In Ihrem Antrittsinterview vor einem Jahr in der RNZ haben Sie gesagt: "Ich möchte überlegen, wie man Gottesdienste neu gestalten kann." Welche Ideen konnten Sie bereits umsetzen und was möchten Sie vielleicht noch neu gestalten?

Erfreulicherweise hat sich eine Gruppe von Leuten gefunden, die dieses Anliegen teilen und mit denen ich regelmäßig Gottesdienste mit neuen Gestaltungselementen vorbereite. Einmal im Monat finden daher am Sonntagabend in Höpfingen die sogenannten "Brot-Zeit-Gottesdienste" statt, bei denen wir immer wieder versuchen, neue Ideen umzusetzen. Wenn die Coronavorschriften gelockert werden, sind auch noch weitere Möglichkeiten der Gestaltung denkbar, etwa, dass die Gemeinde sich im Kreis um den Altar herum versammelt. Abgesehen davon habe ich auch schon ähnliche Initiativen in der Pfarrei vorgefunden, wie zum Beispiel die Gruppe "Zeit für Neues", die immer wieder gute Ideen für besonders gestaltete Wortgottesdienste umsetzt.

Welche Akzente konnten Sie bereits in der Arbeit mit den Ministranten und Jugendgruppen setzen?

In der Corona-Zeit hat es die Jugendarbeit gerade ziemlich schwer. Die ganze Zeit konnten sich die Gruppen nicht treffen. Erst jetzt ist es unter Auflagen möglich. Das hat alles ein bisschen gebremst. Ich begleite die Ministranten, die nach wie vor in die Gottesdienste kommen, worüber ich sehr froh bin. Das Zeltlager der KjG wurde dieses Jahr sehr gut angenommen und ich durfte dort auch einen Gottesdienst feiern. Im Moment ist es vor allem wichtig, das, was an Jugendarbeit da ist, wieder aufzubauen. Dann gibt es schon einige Initiativen in der Seelsorgeeinheit, z. B. besondere Gottesdienste, die auch für Jugendliche sind, wie das Taizégebet oder "Come together". Am besten ist es immer, wenn die Leute vor Ort Initiative ergreifen, was ich dann gerne unterstütze. Das hat auf Dauer am ehesten einen nachhaltigen Effekt.