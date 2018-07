Anders als in unserer Archivaufnahme ist das Haus "Schell" (Mitte) in der Walldürner Straße seit einigen Jahren von einer blauen Schutzplane bedeckt. Wie es mit dem Gebäude weitergeht, ist unklar. Der Denkmalschutz wurde aufgehoben. Fotos: Rüdiger Busch / RNZ-Archiv

Hardheim. (rüb) Der Zustand des Hauses "Schell" am Marktplatz beschäftigt Verwaltung und Gemeinderat seit Jahren - sowohl in Sachen Verkehrssicherheit als auch, was den optischen Eindruck und die negativen Auswirkungen auf das Ortsbild angeht. Doch nun könnte Bewegung in diese unendliche Geschichte kommen: Wie Bürgermeister Volker Rohm in der Ratssitzung am Montag bekannt gab, steht das Gebäude nicht mehr unter Denkmalschutz. Somit stünde einem Abriss nichts mehr im Wege. Die Eigentümer, die Familie Walz, wollte auf Nachfrage der RNZ aber noch keine Auskünfte zu ihren Plänen machen.

Wie Rohm mitteilte, habe das Landesamt für Denkmalpflege der Gemeinde bereits im Mai darüber informiert, dass der Schutzstatus aufgehoben werde. Die Begründung: Bei einer Ortsbegehung durch Vertreter des Landesamts im Oktober 2017 sei festgestellt worden, dass sich der Erhaltungszustand des historischen Fachwerkgebäudes erheblich verschlechtert habe. Die Auflagen aus dem Jahr 2015 seien somit obsolet.

Das Haus "Schell" - zwischen dem Hotel "Badischer Hof" und dem Gasthaus "Ochsen" gelegen - verfällt seit Jahren zusehends. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, wurden vor einigen Jahren provisorische Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Optisch war damit aber keine Aufwertung verbunden - im Gegenteil. Seither wird die Fassade des Gebäudes teilweise von einer blauen Plane bedeckt.

Bei dieser historischen Aufnahme des früheren Marktplatzes ist gut zu sehen, dass das Fachwerk des Hauses "Schell" früher nicht freigelegt war. Rechts im Bild: der "Ochsen".

Das Haus, das früher einmal der Familie des Hardheimer Windmühlenbauers Schell gehörte (daher leitet sich auch der im Volksmund gebräuchliche Hausname ab), wurde 1987 von der Gemeinde an Helmut Walz verkauft, der dort eigentlich Gästezimmer einrichten wollte. Zunächst hatte die Gemeinde noch eine Rückkaufklausel, von der sie aber keinen Gebrauch machte.

Wie Bürgermeister Rohm gegenüber der RNZ betonte, habe die Gemeinde vom Landesdenkmalamt die Auflage, den Zustand des Gebäudes fotografisch zu dokumentieren - auch wegen dessen historischer Bedeutung. Der bekannteste Hardheimer Jude, Willi Wertheimer, der später in die USA ausreiste und beim Aufbau des Staates Israel half, wurde im Haus "Schell" geboren. Später lebte dort eine der letzten jüdischen Familien Hardheims, die Familie Eschelbacher.

"Es liegt an Familie Walz, wie sie mit dem Gebäude weiter verfährt", betonte Bürgermeister Rohm im Gespräch mit der RNZ. "Mein Anliegen wäre natürlich, die blaue Plane an dieser markanten Stelle unserer Gemeinde endlich abzunehmen und die Fassade entweder zu schützen oder Vorschläge zum Abriss zu machen."

Zwar sei es schade, wenn dann ein Stück Hardheimer Geschichte der Abrissbirne zum Opfer fallen wird. Allerdings sei die Fassade eigentlich nie so freigelegt gewesen wie zuletzt. "Dieses hat vermutlich auch zu den Schäden an den tragenden Holzteilen geführt", glaubt der Bürgermeister. So oder so: Dass endlich Bewegung in die Angelegenheit kommt, dürfte nicht zum Nachteil sein ...