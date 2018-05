Gerichtstetten. (rüb) Wie ein typischer Gewichtheber sieht er nicht aus, dazu sind seine Arme und seine Beine zu grazil. Und dennoch stemmt er das Gewicht mit all seiner Kraft in die Höhe. Dass ihm diese fast übermenschliche Leistung gelingt, liegt daran, dass er nicht alleine ist: Ein Helfer stützt ihn von hinten, so dass die Last geteilt wird; eine zweite Figur erklimmt gerade den Sockel, um ebenfalls zu helfen. Eindrucksvoll spiegelt die Skulptur "Kraftakt" des Altheimer Künstlerehepaars Rolf Hamleh und Ramona Müller-Hamleh das wider, was die Dorfgemeinschaft von Gerichtstetten ausmacht und sie auszeichnet: gegenseitige Unterstützung und enormer Zusammenhalt. Bei der Einweihung des neuen Dorfplatzes am Freitag wurde das im Auftrag des Bürgervereins angefertigte Kunstwerk seiner Bestimmung übergeben.

Die Idee, den neuen Dorfplatz mit einem Kunstwerk zu schmücken, sei nach der 800-Jahr-Feier des Ortsteils im Jahr 2015 entstanden, erläuterte Günter Müller vom Bürgerverein bei der Vorstellung der Skulptur. Damit, so die Intention des Bürgervereins, wollte man an die einmalige Jubiläumsfeier und den großen Einsatz der Dorfgemeinschaft erinnern.

Daraufhin habe er vor rund einem Jahr Kontakt zum Künstlerehepaar Hamleh aufgenommen. Bei einer Ausstellung in Walldürn bekamen die Mitglieder des Bürgervereins einen Eindruck vom Stil der Hamleh-Figuren. Und auch die Künstler zeigten großes Interesse an einer Zusammenarbeit: "Wir waren auch Gäste der 800-Jahr-Feier, und wir hatten schon im Vorfeld verfolgt, welche Anstrengungen die Bevölkerung dort unternommen hat", berichtete Rolf Hamleh. Seine Frau ergänzte: "Wir waren begeistert, was eine Gemeinde bewältigen kann, wenn sie zusammenhält."

Dies hatten sie vor einem Jahr auch im Gespräch mit den Vertretern des Bürgervereins betont und von einem "Kraftakt" gesprochen, der gemeinsam gestemmt worden sei: Und schon war die Idee für eine Skulptur geboren, welche diese gewaltige Anstrengung widerspiegelt.

Herzstück des Kunstwerks ist ein Gewichtheber, der auf einem Sockel steht und mit all seiner Kraft ein Gewicht, das von vielen zusammengewachsenen Häuschen geziert wird, nach oben stemmt. Diese erste Figur verkörpert die große Anstrengung der Dorfgemeinschaft.

Die zweite Figur ist der Helfer, der den Gewichtheber stützt und dadurch dafür sorgt, dass die Last geteilt wird. Er symbolisiert das Gemeinsame. Eine dritte Figur ist dabei, den Sockel zu erklimmen. Sie steht, so die Intention der Künstler, für alle weiteren, welche das Dorfjubiläum unterstützt haben - mit Wissen, Ideen oder mit finanziellen Mitteln.

"Damit wurde ein Kunstwerk von bleibendem Werk geschaffen, das unseren Gemeinschaftssinn perfekt widerspiegelt", lobte Günter Müller. Eine Einschätzung, der sich auch die begeisterten Ehrengäste - Bundestagsabgeordneter Alois Gerig, Landrat Dr. Achim Brötel, Bürgermeister Volker Rohm, Altbürgermeister Heribert Fouquet, Ortsvorsteher Wolfgang Walzenbach und Pfarrer Andreas Rapp - bei der ersten Inaugenscheinnahme der Skulptur anschlossen. Ebenso wie das Dorfjubiläum und die Ortssanierung stellt auch das Kunstwerk einen Kraftakt dar, der sich gelohnt hat.