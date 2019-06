Blick in den Pausenhof der Grundschule: Geht es nach den Plänen der Gemeinde, soll es an der Hardheimer Grundschule ab dem Schuljahr 2020/21 ein offenes Ganztagsangebot geben. Foto: Rüdiger Busch

Hardheim. (rüb) Die Gemeinde Hardheim unternimmt einen neuen Vorstoß zur Einrichtung einer offenen Ganztagsgrundschule am Walter-Hohmann-Schulverbund - und zwar zum Schuljahr 2020/21. Bevor aber der Antrag beim Staatlichen Schulamt gestellt wird, sind die Zustimmung der Schulkonferenz und ein positives Votum der Elternbefragung nötig. Dieses Vorgehen beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag, in der neben der Schule die Themen Kindergarten und - später im nichtöffentlichen Teil - Hortbetreuung dominierten. Unter den zahlreichen Zuhörern waren auch mehrere neugewählte Gemeinderäte.

Die Landesregierung hat sich den Ausbau von Ganztagsgrundschulen als Ziel gesetzt. Bis 2023 sollen sich 70 Prozent (!) der Grundschulen am neuen Ganztagsschulprogramm beteiligen. Dafür ist das Land bereit, 158 Millionen Euro zu investieren. Wie Hauptamtsleiter Lothar Beger aufzeigte, gehe es in Hardheim nicht um die gebundene, sondern um die offene Form einer Ganztagsgrundschule. Das bedeutet, dass die Eltern entscheiden können, ob ihre Kinder das Ganztagsangebot wahrnehmen oder wie bisher nur halbtags in der Schule sind. Damit würde die Grundschule dem Sekundarbereich (ab Klasse 5) folgen, der bereits als offene Ganztagsschule geführt wird.

Voraussetzung für die Antragstellung, die bis Oktober erfolgen soll, seien neben dem Beschluss des Gemeinderats und der Schulkonferenz eine verbindliche Elternbefragung und entsprechende Anmeldezahlen. Daran könnte das Ganze noch scheitern. Denn bereits 2015 hatte die Gemeinde beschlossen, den Ganztagsbetrieb für die Grundschule zu beantragen. Bei der Elternbefragung hatten sich dann aber nur 18 Prozent der Eltern dafür ausgesprochen, weshalb die Pläne erst einmal in der Schublade verschwanden.

Damals wäre die Einführung der Ganztagsgrundschule aber gleichbedeutend mit dem Aus für die Hortbetreuung gewesen. Dies wäre bei der erneuten Befragung nicht der Fall: Die zusätzlichen Betreuungszeiten des Horts - freitags und in den Ferien - sollen auch bei der Ganztagsschule Bestand haben, erklärte Lothar Beger auf Nachfrage der RNZ.

Nachdem Gemeinde und Schulleitung nach wie vor für die Ganztagsschule seien, hängt es jetzt nur noch an den Eltern. Vor der Elternbefragung ist eine Informationsveranstaltung mit einem Referenten des Schulamts geplant, damit offene Fragen der Eltern kompetent beantwortet werden können. Der Termin soll demnächst bekanntgegeben werden.

In der anschließenden Fragerunde wollte Ratsmitglied Arnold Knörzer wissen, wie sich die Wahlform und die gebundene Form der Ganztagsgrundschule bei der Förderung durch das Land unterscheiden. Hierzu teilte Lothar Beger mit, dass es Unterschiede vor allem in der Zuweisung von Lehrerwochenstunden gebe. Eine gebundene Form wäre aber in Hardheim nicht ohne Weiteres einzuführen. Diese Pflichtganztagsschule im Grundschulbereich würde zudem von den Eltern wohl nicht angenommen, betonten Hauptamtsleiter Beger und Bürgermeister Volker Rohm.