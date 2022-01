Hardheim. (rüb) "Vom Sorgenkind zum Vorzeigehaus": So überschrieb die RNZ im Februar 2018 einen Artikel über die erfolgreiche Entwicklung des Hardheimer Krankenhauses in den zurückliegenden 20 Jahren. Dass diese bemerkenswerte Verwandlung ganz eng mit der beispielhaften Unterstützung durch den Freundes- und Förderkreis "Unser Krankenhaus" verknüpft ist, ist in Hardheim und Umgebung kein Geheimnis. Am Donnerstag jährt sich die Gründung des Fördervereins zum 20. Mal. Grund genug, in der Chronik des knapp 1200 Mitglieder starken Vereins zu blättern, der in den letzten 20 Jahren 820.000 Euro an Spenden gesammelt und zum Wohl der Patienten an das Krankenhaus weitergeleitet hat.

Doch zunächst richten wir den Blick auf die Situation des Gesundheitswesens in Deutschland: Die Zahl der Krankenhäuser sinkt seit Jahren, Fachabteilungen oder gleich ganze Häuser werden geschlossen, und in vielen ländlichen Regionen wird es immer schwieriger, die ärztliche Versorgung sicherzustellen. Ein solches Schicksal drohte ab Mitte der 90er Jahre auch dem Raum Hardheim. Doch mit großem bürgerschaftlichen Engagement, mit Einfallsreichtum und dank einer Vielzahl an Spenden sowie des großen Rückhalts in der Bevölkerung gelang es, das kleine kommunale Belegkrankenhaus zu retten und in eine gute Zukunft zu führen.

Die Entstehungsgeschichte des Fördervereins reicht 25 Jahre zurück. Damals, 1997, waren die Ergebnisse eines vom Landkreis und dem Krankenhausverband Hardheim-Walldürn in Auftrag gegebenen Gesundheitsstrukturgutachtens bekannt geworden. Als eine Option wurde darin die Schließung des Krankenhauses Hardheim genannt. Der damalige Hauptamtsleiter im Hardheimer Rathaus, Robert Lutz, startete daraufhin mit Helfern eine Unterschriftenaktion für den Erhalt des Hauses. Über 7000 schriftliche Solidaritätsbekundungen kamen innerhalb weniger Wochen zusammen.

"Dieses Ergebnis stellte für uns einen Auftrag der Bürger dar, uns dauerhaft für den Erhalt des Krankenhauses einzusetzen", erklärte Robert Lutz anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Fördervereins 2012. Eine "Interessengemeinschaft für den Erhalt des Krankenhauses Hardheim" wurde gebildet, der Clemens Balles, Walter Beger, Bertram Beuchert, Rainer Graf Praschma, Gisela Horn, Robert Lutz, Ilse Muth, Hans-Georg Sitterberg, Hermann Wawatschek und Raimund Wolf angehörten.

2007 zeichnete Ministerpräsident Günther Oettinger den Verein als „vorbildliche kommunale Bürgeraktion aus“ – sehr zur Freude der Vorstandsmitglieder Hubert Eirich (M.), Fritz-Peter Schwarz (2. v. r.) und Josef Ruppert (r.). Foto: Förderverein

Im Herbst 2001 wurden dann die Gedankenspiele, einen Förderverein zu gründen, konkreter. In mehreren Sitzungen im Vorfeld wurden die Weichen gestellt, und am 13. Januar 2002 fand in der Erftalhalle die Gründungsversammlung des Freundes- und Förderkreises "Unser Krankenhaus" statt. Die mehr als 400 Gründungsmitglieder wählten den langjährigen Leitenden Arzt Dr. Jürgen Frank zum Vorsitzenden. Ehrenbürger Hubert Eirich wurde stellvertretender Vorsitzender, Fritz-Peter Schwarz komplettierte das Trio an der Spitze des Vereins.

Der Vereinszweck war und ist, die öffentliche Gesundheitspflege im Krankenhaus Hardheim finanziell und ideell zu unterstützen. Und dies gelang eindrucksvoll: Die Zahl der Mitglieder stieg schnell an und hat sich inzwischen bei rund 1200 eingependelt. Mit Ständen beim Sommerfest oder beim Weihnachtsmarkt warb der Verein für sich und das Krankenhaus und erwirtschaftete zudem Geld. Der Großteil der bisher zum Wohl der Patienten eingesetzten 820.000 Euro stammt aber aus Spenden. Neben Firmen fanden sich auch zahlreiche Privatpersonen, die zum Beispiel bei runden Geburtstagen, Jubiläen oder nach einem Aufenthalt im Krankenhaus Spenden an den Verein weiterleiteten. Das gute Beispiel machte Schule, und so kann sich der Verein seit der Gründung auf die Spendenfreudigkeit der Bürger aus Hardheim und Umgebung verlassen.

Zur Veranschaulichung: In den 20 Jahren seines Bestehens hat der Verein durchschnittlich 41.000 Euro im Jahr – oder 112 Euro am Tag – an das Krankenhaus gespendet, eine beachtliche Leistung. Verwendet wurde das Geld für Anschaffungen zum Wohl der Patienten, für Fort- und Weiterbildungen des Personals und für die Unterstützung von Baumaßnahmen am Haus. Doch nicht nur die finanzielle Unterstützung war von Erfolg gekrönt, auch die ideelle: In mehr als 80 medizinischen Vorträgen leistete der Verein einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge der Bevölkerung.

Die Vereinsgeschichte weist Glanzlichter wie das vom Hardheimer Unternehmer Arnold Hollerbach initiierte Fußball-Benefizspiel im Mai 2008 auf. Über 2500 Besucher waren auf das Sportgelände gepilgert, um Altstars wie Weltmeister Guido Buchwald oder Karlheinz Förster im sportlichen Wettstreit mit regionalen Fußballgrößen zu bewundern. 33.333 Euro für den Verein waren damals zusammengekommen. Weitere herausragende Veranstaltungen waren die Konzerte der Petersburger Sängerknaben und das Benefizkonzert mit Pete York und dem aus Hardheim stammenden Musiker Markus Schölch (2006). Die vielfältigen Aktivitäten und der immense Rückhalt des Vereins in der Bevölkerung sind auch in der Landeshauptstadt nicht verborgen geblieben. So wurde der Verein von Ministerpräsident Günther H. Oettinger als "vorbildliche kommunaler Bürgeraktionen" ausgezeichnet.

35.000 Euro überreichten die Vorstandsmitglieder Brigitte Scheuermann, Fritz-Peter Schwarz und Tobias Künzig bei der Einweihung der Krankenhaus-Erweiterung am 30. Juni 2019 an Bürgermeister Volker Rohm und Verwaltungsleiter Ludwig Schön. Insgesamt beteiligt sich der Verein mit 200.000 Euro an der Baumaßnahme. Foto: Rüdiger Busch

Meilensteine in der Geschichte des Vereins waren außerdem die Modernisierung von vier Patientenzimmern für 80.000 Euro im Jahr 2015 sowie 2018/19 die Unterstützung des Krankenhaus-Umbaus mit einer Spendenzusage in Höhe von 200.000 Euro.

Doch es gab nicht nur sonnige Tage: 2011 musste der Verein den Tod seines "Motors", des Gründungsvorsitzenden Dr. Jürgen Frank, verkraften. Sein Nachfolger, Ehrenbürger Hubert Eirich, starb 2018 und hinterließ eine große Lücke wie auch der Tod der engagierten Gründungsmitglieder Hermann Wawatschek und Walter Günther. Der aktuelle Vorstand um Fritz-Peter Schwarz, der sich seit 2002 in der ersten Reihe mit großem persönlichen Einsatz um den Erhalt des Krankenhauses bemüht, setzt die Arbeit im Sinne der Verstorbenen fort.

"Termine beim Förderverein sind immer ein guter Tag für das Krankenhaus." Prägnanter als mit diesem Zitat des früheren Bürgermeister Heribert Fouquet lässt sich das Wirken des Freundes-und Förderkreises "Unser Krankenhaus" nicht zusammenfassen: Das galt vor 20 Jahren, das gilt heute, und das wird ganz bestimmt auch noch in zehn oder zwanzig Jahren gelten. Denn trotz aller Erfolge bleibt die Zukunftssicherung des Krankenhauses eine Daueraufgabe.