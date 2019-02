Hardheim-Erfeld. (pol) Keinen Respekt vor einem Gotteshaus hatten offensichtlich die Langfinger, die am Donnerstag in der Kirche in Erfeld ihr Unwesen trieben. Im Zeitraum von 10 bis 19.30 Uhr betraten sie die Pfarrkirche in der Erfelder Straße und entwendeten eine Opferbüchse aus dem hinteren Bereich der Räumlichkeiten. Diese enthielt Kleingeld.

Zeugen, die am Donnerstag beobachtet haben, wer die Kirche betreten hat, werden gebeten, sich unter Telefon 06283/50540 beim Polizeiposten Hardheim zu melden.