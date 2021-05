Hardheim. (jam) Das Ortsbild von Hardheim erfährt in absehbarer Zeit einen grundlegenden Wandel. Den größten Anteil daran hat wohl die Wiederbelebung des Erfapark-Areals. Wie genau die neue Ortsmitte Hardheims einmal aussehen könnte, veranschaulichten Architekt Markus Rathke aus Wuppertal und Projektentwicklerin Frauke Liess von Schoofs-Immobilien am Montag in der Sitzung des Gemeinderats anhand einer umfangreichen Präsentation. Gegenüber der Konzeptvorstellung im September des Vorjahrs gab es vor allem Detailanpassungen.

Nach wie vor gehen die Modernisierung des Erfaparks und die Ansiedlung eines Rewe-Markts an der Würzburger Straße Hand in Hand. "Das Bestandsgebäude und der Neubau entwickeln sich zu einem großen Ganzen", verspricht der Architekt. Erstmals nennen die Verantwortlichen einen Zeitraum für die Verwirklichung des Millionenprojekts. Projektentwicklerin Liess könne sich vorstellen, "im kommenden Jahr den kompletten Um- und Neubau [...] umzusetzen". Zunächst stehen aber noch der Beschluss des Bebauungsplans und die Baugenehmigung aus. Dann könnte bereits nach dem Jahreswechsel die Häuserzeile hinter dem Café "Gärtnersmühle" der Abrissbirne zum Opfer fallen.

Aktuell lässt Schoofs-Immobilien bereits einige Wohnungen des ersten und zweiten Obergeschosses im Erfapark renovieren und sanieren, der Rest soll zeitnah folgen. Außerdem will der Investor mit der Entkernung des Bestandsgebäudes fortfahren. "Der Erfapark und die Wohnungen wurden sehr vernachlässigt", offenbarte Frauke Liess am Montag. Deshalb, so der Architekt, bedarf das Gebäude einer kompletten Instandsetzung, um es an aktuelle Bedürfnisse anzupassen. Daraus resultiere der Arbeitstitel des Projekts: "Erfapark 2.0". Rathke sei es wichtig, die in die Jahre gekommene Gewerbe- und Wohnimmobilie – laut Architekt ein "städtebauliches Schwergewicht" – nicht neben dem Neubau eines modernen Lebensmittelvollsortimenters zu vergessen.

Der Blick über die Würzburger Straße zeigt den „Erfapark 2.0“ mit einladender Fassade, modernisierten Wohnungen und begrüntem Dach. Grafik: Rathke Architekten BDA Wuppertal

Denn dieser Neubau hat Strahlkraft. Der geplante Rewe-Markt verteilt sich auf vier zueinander verschobene "Streifen", damit das Gebäude für den großflächigen Einzelhandel mit 1800 Quadratmetern trotz seiner Dimensionen nicht bedrohlich wirkt. Dazu ist es mit Lichtschnitten versehen, die dem Markt ein helles und offenes Aussehen verleihen sollen. "Wir kämpfen um jeden Quadratzentimeter Glas und Einsehbarkeit", sagte Markus Rathke.

Das wird vor allem im rückwärtigen Areal deutlich, in dem Rewe-Markt und Erfapark eine zweigeschossige Parkplatzanlage mit 160 Stellplätzen einrahmen. "Die Kunst besteht darin, keine Rückseite zu schaffen", begründete der Architekt die Fassadengestaltung, die er als freundlich und transparent bezeichnet. Lediglich aus Richtung Königheim kommend präsentiert sich dem Betrachter beim Blick auf den Supermarkt eine eher "geschlossene" Fassade, wie es Gemeinderat Manuel Difloe bemängelte. Dies sei den Anforderungen des Marktbetreibers geschuldet und verhindere gleichzeitig, dass der Neubau dem Bestandsgebäude die "Show stiehlt", erwiderte der Architekt.

Auf weitere kritische Nachfragen aus dem Gremium hatte Markus Rathke ebenfalls die passenden Antworten parat. So wünschte sich Jürgen Schretzmann Einsicht in mögliche Varianten, weil er sich an den begrünten Flachdächern störe, die seiner Meinung nach nicht zum Erfapark passen würden. Auf eine Nachfrage von Brigitte Scheuermann betonten Liess und Rathke, dass sämtliche Wohnungen im Erfapark erhalten bleiben. Hermann Schwinn äußerte Bedenken, dass das gesteigerte Verkehrsaufkommen zu einem Unfallschwerpunkt an der Kreuzung der Würzburger Straße mit der Steingasse führen könne. Laut Projektentwicklerin Frauke Liess sei man gerade dabei, die Verkehrsgutachten zu erstellen. "Wir müssen mit belastbaren Zahlen nachweisen, dass das an diesem Knoten funktioniert", ergänzte der Architekt. "Wenn das nicht gelingt, gibt es keinen Bebauungsplan."