Hardheim. (jam/rüb) Der Reihe nach zählen, aber alles mit oder teilbar durch "4" ist tabu – die Aufgabe, vor die die Klassenlehrerin Elke Stoy ihre Viertklässler an der Hardheimer Grundschule stellt, ist schnell erklärt. Wer seine Zahl richtig und schnell genug herausruft, darf stehen bleiben, wer vergisst, statt seiner "Vierer-Zahl" ein "Piep" zu rufen, oder die falsche Nummer sagt, muss sich setzen. Alle sind konzentriert und mit Ehrgeiz bei der Sache und fiebern mit ihren Klassenkameraden mit. Trotzdem sitzt bis zur "39" beinahe die Hälfte der 16 Schüler. Die besonders verzwickten "40er" mit zehn "Pieps" am Stück werden weiteren Schülern zum Verhängnis, bis nur noch eine Handvoll stehen. Bei der Zahl "56" ist das Spiel dann vorbei, Lehrerin Stoy kürt den Klassensieger. Das kurze Spiel macht deutlich, welche einfachen Dinge den Schülern während ihrer "Corona-Ferien" gefehlt haben: die Interaktion mit Gleichaltrigen, die Aufmerksamkeit der Lehrkraft.

Fast alle sind froh, dass sie seit Montag wieder die Schulbank drücken dürfen. "Weil meine Eltern beide arbeiten, musste ich frühs alleine zuhause bleiben", berichtet eine Viertklässlerin. Ein Klassenkamerad, ebenfalls ein Einzelkind, freut sich besonders, dass er nun seine Freunde wieder sehen kann. Ein Dritter hat zwar die zusätzliche Zeit mit seiner Familie genossen, merkt aber an, dass sich mit der Zeit etwas Langeweile breit gemacht habe. Das Bedürfnis, sich mitzuteilen, ist nach der langen Pause groß. Konrektorin Elke Stoy und ihre Kollegen haben das dementsprechend berücksichtigt. "Wir haben den Unterricht vollkommen in die Hände der Klassenlehrer gegeben", sagt sie und ergänzt: "Zum Glück haben wir keinen Druck von oben."

Die Viertklässler am Walter-Hohmann-Schulverband lauschen ihrer Klassenlehrerin Elke Stoy, die ihnen die Regeln für das „Piep“-Spiel erläutert.

Die beiden vierten Klassen des Walter-Hohmann-Schulverbunds, die noch vor den Erst- und Drittklässlern den Unterricht wieder aufnehmen durften, haben feste Lehrer und kommen in der stets gleichen Gruppe zusammen. Im Fokus stehen vor allem die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachkunde. Dagegen ist – was viele Schüler lauthals bedauern – der Sportunterricht erst einmal gestrichen. Religionsunterricht, für den die Klassen üblicherweise bunt zusammengemischt waren, fällt ebenfalls noch aus. "Unser Ziel ist es jetzt, unseren Schülern einen harmonischen Übergang auf die weiterführenden Schulen zu ermöglichen", so Stoy. Neuer Stoff steht kaum auf dem Programm, es geht vor allem ums Vertiefen des bisher Gelernten.

"Wir haben den Luxus großer Räume und kleiner Klassen", sagt Konrektorin Stoy. Das erleichtere das Vorgehen im Ernstfall, also bei der Ansteckung eines Schülers oder Lehrers. Zudem gebe es im Kollegium der Grundschule nur eine Person, die zur Risikogruppe zählt und nicht unterrichten darf. "Da hat es andere Schulen deutlich härter getroffen."

Dass die Pläne, wann welche Klassen in welcher Anzahl im Schulgebäude unterrichtet werden können, trotz dieser vielen Vorteile nicht so einfach zu schmieden waren, liegt der Konrektorin zufolge vor allem an einem: "Es fahren einfach nicht genug Busse!" Da viele Schüler aus den umliegenden Orten nach Hardheim pendeln, ergebe sich da eine Engstelle. "Wir können es den Eltern nicht zumuten, ihre Kinder herzufahren und wieder abzuholen." Denn ansonsten, so Stoys Einschätzung, würden die normalen Klassen schrumpfen, weil betroffene Eltern ihre Kinder in die Notbetreuung schicken. Das will die Schulleitung unbedingt vermeiden, da die Anzahl der Schüler dort ohnehin "von Tage zu Stunde wechselt".

Zuvor hatten sie die Hygieneregeln gelernt (kleines Bild) und sich im Erzählkreis mitgeteilt.

Wie der erste Schultag gestern konkret funktioniert hat, berichtet Schulleiterin Daniela Taranto von der Grundschule Gerichtstetten: "Wir waren heute Morgen schon angespannt, ob unser Konzept greift, und auch bei den Schülern war eine große Anspannung spürbar." Als die ersten Schüler kamen, habe sich die Aufregung aber schnell gelegt: "Die Schüler waren sehr wachsam und ließen sich auf die Vorgaben ein." So holte eine Lehrerin die Viertklässler am Bus ab und machte sie auf die Abstands- und Hygieneregeln aufmerksam. Anschließend bekamen sie eine Maske und Desinfektionsmittel und wurden an ihren Platz gebracht, wo als kleine Aufmerksamkeit eine Süßigkeit auf sie wartete.

Die vierte Klasse hatte die Schulleitung in zwei Gruppen aufgeteilt, die parallel unterrichtet wurden, um die Abstandsregeln einzuhalten. Während die eine Gruppe zunächst Deutsch hatte, stand bei den anderen Mathematik auf dem Stundenplan. Anschließend wechselten die Lehrerinnen die Räume.

"Es hat toll funktioniert", freut sich Daniela Taranto am Ende eines außergewöhnlichen Schultags. Das Vermitteln von Unterrichtsstoff hatte dabei nicht die oberste Priorität: "Viel gelernt haben die Schüler heute nicht. Sie hatten ein großes Mitteilungsbedürfnis und mussten sich erst einmal alles von der Seele reden, was sie in den letzten Wochen beschäftigt hat." Ähnlich wie in Hardheim hätten sich die Lehrer mit viel Einfühlungsvermögen dabei Zeit für jeden ihrer Schüler genommen.

Was Unterricht in Zeiten von Corona bedeutet, wird gerade an einer kleinen Schule wie in Gerichtstetten deutlich: "Jeder meiner Lehrer ist gerade auf vielen Ebenen gefordert", sagt Daniela Taranto: als gefragter Ansprechpartner für die Eltern und Schüler, bei der Vorbereitung des Heimunterrichts, bei der Notbetreuung und jetzt wieder beim Unterrichten an der Schule. Wo sich an einer größeren Schule Arbeiten auf mehrere Schultern verteilen lassen, stehen an den kleinen Grundschulen naturgemäß weniger Lehrer zur Verfügung: "Jeder leistet derzeit Arbeit auf höchstem Niveau und geht dabei bis an die äußersten Grenzen."