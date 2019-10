Hardheim. (rüb) Mit einem echten Weltmeister trainieren! Dieser Traum wird für knapp 40 junge Handballer aus der Region beim Handballcamp mit Dominik Klein wahr. Zum zweiten Mal nach 2014 kommt der ehemalige Nationalspieler, der 187-mal für Deutschland spielte, in die Erftalgemeinde zu einem Trainingscamp mit dem Nachwuchs.

Dass die regionale Handballhochburg den Weltstar empfangen darf, hat sie vor allem wie bereits 2014 Kreisjugendleiterin Birgit Holzmann zu verdanken, die gute persönliche Kontakte zu dem aus dem benachbarten Unterfranken stammenden Klein pflegt.

Das Camp in der Hardheimer Sporthalle findet in den Herbstferien statt, und zwar von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. November. Es ist bereits komplett ausgebucht. Ausrichter ist der Förderverein Handball Neckar-Odenwald-Tauber. Inhalte sind die Förderung der Techniken und Taktiken im Handballsport. Dafür werden leistungsgerechte Trainingsgruppen gebildet. Trainiert wird der Nachwuchs von Trainern aus der Region und von Gasttrainer Dominik Klein.

Der 35-Jährige, der 2007 mit Deutschland Weltmeister wurde und mit dem THW Kiel achtmal die Deutsche Meisterschaft feierte, wird am Samstagnachmittag zum Trainingscamp dazustoßen und auch am Sonntag dabei sein.

Die Teilnehmer des ersten Handballcamps hatten sich 2014 begeistert von der sympathischen, offenen und zugänglichen Art des Handballers gezeigt.

Im Gespräch mit der RNZ hatte der aus Obernburg stammende Dominik Klein damals verraten, dass er eine besondere Beziehung zu Hardheim hat: Beim Bürgerpokalturnier der TV-Handballer hatte Dominik Klein im Jahr 2001 seine heutige Frau Isabell kennengelernt, die ebenfalls eine erfolgreiche Handballerin und Ex-Nationalspielerin ist.

Info: Interessierte können zu folgenden Zeiten beim Training zuschauen: am Freitag von 15 bis ca. 19 Uhr, am Samstag von 10 bis 17.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15 Uhr.