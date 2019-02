Hardheim. (zeg) Ein ehrgeiziges Ziel wird gerade in Hardheim angepeilt, wie Bürgermeister Volker Rohm in der Jahreshauptversammlung der IG Mühlenradweg verriet: Eine Kneippanlage soll entstehen. Das Thema kam durch den Antrag eines Mitglieds der IG Mühlenradweg auf Einrichtung eines Kneippbeckens an die Öffentlichkeit. "Wir sind dabei", antwortete der Bürgermeister und ließ wissen, dass die Schaffung und Einrichtung einer solchen Kneippanlage bereits ins Auge gefasst sei. In Frage kommen soll dafür der Bereich unterhalb des Modells der Rakete (am Ortsausgang Richtung Schweinberg).

Denn dort bestünden bereits notwendige Grundlagen für ein solches Vorhaben. Vor allem ist dort eine bereits seit längerer Zeit gefasste Quelle vorhanden, die das benötigte frische Wasser liefern könnte. Des Weiteren würde sich die Einrichtung einer solchen Kneippanlage dort am Ortsrand in optimaler Lage empfehlen, zumal auch problemlose Anfahrt möglich sei und Parkmöglichkeiten bestehen oder geschaffen werden könnten.

Mit einer solchen Einrichtung unterhalb der Rakete könnte so ein erweitertes kleines Freizeitzentrum geschaffen werden mit dem auch von der IG Mühlenradweg gewünschten Kneippbecken. Dort könnte mit Blick auf die Rakete und in die Landschaft um Hardheim auch ein längerer Aufenthalt angenehm sein.

Den Einzelheiten und den Maßnahmen des vom Bürgermeister angedeuteten Vorhabens darf man mit Interesse entgegensehen - umso mehr, da die Ideen bereits in absehbarer Zukunft realisiert werden sollen. Zunächst wird sich der Gemeinderat mit diesem reizvollen Projekt zu befassen haben.