Hardheim. (dore) Umzüge mit zahlreichen begeisterten Narren auf und neben der Straße oder Prunksitzungen mit flotten Gardetänzen und mitreißenden Büttenreden wird es in dieser Kampagne nun schon das zweite Jahr in Folge nicht geben. Corona macht der Fastnacht, so wie sie viele Menschen in der Region feiern und lieben, wieder einen Strich durch die Rechnung. Manche Fastnachtsgesellschaften wollen zumindest nach Möglichkeit ein paar wenige Bräuche nicht ganz ausfallen lassen oder zumindest in abgespeckter Form zelebrieren. Auch haben einige Vereine wieder Online-Veranstaltungen geplant. Die RNZ hat bei den "Hordemer Wölf" nachgefragt, wie sie die Fastnachtszeit in diesem Jahr angehen.

"Wir wollen das Beste aus der derzeitigen Situation machen. Leider sind die Rahmenbedingungen für Veranstaltungen derzeit derart ungünstig, dass wir uns dazu entschieden haben, in dieser Kampagne auf alle weiteren Veranstaltungen mit externen Gästen zu verzichten", informiert Präsident Daniel Weber. So bleibe die Fastnachtseröffnung im November leider die einzige Fastnachtsveranstaltung in dieser Kampagne. Die Kindersitzung, die Prunksitzung, der Umzug, die Bad-Taste-Party und der Schmutzige Donnerstag werden Corona erneut zum Opfer fallen.

"Natürlich stecken wir aber den Kopf nicht in den Sand", beteuert Weber. Zum einen wollen die "Wölf" für den Fastnachtssamstag wieder eine Art Online-Sitzung auf die Beine stellen, zum anderen wollen sie zumindest optisch deutlich machen, "dass Fastnacht in Hardheim ist". Deshalb haben sie wieder ihre Wäsche über den Straßen im Ort aufgehängt, und auch die Straßenmännchen am Ortseingang werden noch aufgestellt. "Zudem möchten wir am Fastnachtswochenende wieder unseren beliebten Fastnachtsschmuckwettbewerb durchführen und hoffen dazu auf die Unterstützung der Bevölkerung", so Weber.