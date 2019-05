63,7 Prozent der wahlberechtigten Hardheimer sind am Sonntag zur Urne gegangen. Trotz Verlusten holte die CDU bei der Gemeinderatswahl die meisten Stimmen. Foto: Rüdiger Busch

Von Rüdiger Busch

Hardheim. So leicht wie diesmal war es wohl noch nie, in den Hardheimer Gemeinderat einzuziehen: Sage und schreibe 19 von 25 Bewerbern wurden gewählt. In der Kerngemeinde haben es sogar zwölf von 15 Kandidaten geschafft. Großer Gewinner sind die Freien Wähler, die um gut sieben Prozent zulegten und die Zahl ihrer Sitze von fünf auf acht erhöhten. Damit sind sie nun auf Augenhöhe mit der CDU, die rund drei Prozent der Stimmen verlor, aber weiter stärkste Kraft bleibt und auf acht Sitze kommt. Ihre drei Sitze verteidigt hat die SPD-Bürgerliste, obwohl sie knapp vier Prozent verlor.

Erfreulich hoch war mit 63,7 Prozent (2014: 57,0 Prozent) die Wahlbeteiligung. Dass der neue Gemeinderat größer wird, liegt zum einen daran, dass die Kerngemeinde einen Sitz mehr hat als zuvor. Zudem hat Erfeld wieder einen Vertreter, nachdem der 2014 gewählte Rainer Fitz wegen eines Hinderungsgrundes sein Amt nicht antreten konnte.

Die CDU hatte im Kernort unter anderem das Ausscheiden ihrer beiden Stimmenkönige Simone Richter (3244) und Dr. Ingo Großkinsky (2996) zu verkraften. Dies gelang ausgesprochen gut: Hermann Schwinn kam aus dem Stand auf beeindruckende 4275 Stimmen. Aber auch die weiteren Newcomer Brigitte Scheuermann (2956), Daniel Weber (2627) und Jutta Biller (2293) sowie der erfahrene Markus Weniger (2524) schnitten sehr gut ab. Das Problem lag wohl weniger in der Qualität als in der Quantität: Statt zuvor acht Kandidaten stellten die Christdemokraten im Kernort nur noch sechs Bewerber.

Bei den Freien Wähler räumte Bürgermeisterstellvertreter Eric Bachmann (4780) mächtig ab. Klaus Kreßner kam auf starke 3001 Stimmen, während auch die Debütanten Daniel Emmenecker (2579) und Manuel Difloe (2039) den Sprung ins Gremium schafften. Mitentscheidend für den Wahlerfolg der Freien war aber die Tatsache, dass sie gleich vier Ratsmitglieder aus den Ortsteilen entsenden können (zuvor zwei). Die Neulinge Torsten Reinhart in Schweinberg, Johannes Becker in Erfeld, Jenny Damico in Gerichtstetten sowie der routinierte Siggi Horn auf der Höhe komplettieren die FWU-Fraktion.

Bei der SPD-Bürgerliste machte es sich bemerkbar, dass in Bürgermeisterstellvertreter Lars Ederer (2225) und Fraktionssprecher Manfred Böhrer (2279) zwei Stimmenfänger nicht mehr antraten. Mit Hilfe eines Ausgleichssitzes gelang es ihnen aber, die drei Sitze zu verteidigen. Julia Göth (1646) und Andrea Mohr (1360) führen hier die Rangliste an, Stefan Wolfmüller komplettiert die Troika.

Der neue Gemeinderat wird nicht nur größer und jünger, sondern auch weiblicher: Wo bisher zwei Frauen saßen, sind es künftig immerhin fünf. Während die Damen bei der SPD-Bürgerliste sogar die Mehrheit stellen (zwei von drei), sind es bei der CDU immerhin zwei von acht. Die Freien Wähler sind hier mit einem Frauenanteil von 12,5 Prozent das Schlusslicht.