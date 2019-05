Auch Kleinvieh macht Mist: Um die unvorhergesehene Finanzlücke der Gemeinde Hardheim zu schließen, wurden neben größeren Investitionen auch die vielen kleinen Ausgaben auf den Prüfstand gestellt. An neuen Schulden führt aber kein Weg vorbei. Foto: Rüdiger Busch

Hardheim. (rüb) Böse Überraschung für die Gemeinde Hardheim: Statt mit 2,5 Millionen Euro kann sie für das laufende Jahr nur noch mit einer Million Euro aus der Gewerbesteuer rechnen. Ein Rückgang um 60 Prozent! Der Grund sind massive Rückerstattungen von Gewerbesteuerzahlungen einzelner Unternehmen aus den Vorjahren und eine Reduzierung der Vorauszahlungen.

Nur wenige Monate nach seiner Verabschiedung ist der Haushalt 2019 somit Makulatur. Verteuerungen bei Baumaßnahmen wie zum Beispiel bei der Erweiterung des Krankenhauses verschärfen die Situation weiter. Die Konsequenz: neue Schulden. Trotz verschiedener Einsparungen sieht der erste Nachtragshaushalt, der in der Gemeinderatssitzung am Montag eingebracht und einstimmig beschlossen worden ist, eine Kreditaufnahme von rund 1,3 Millionen Euro vor.

Hintergrund Stimmen zum Hardheimer Haushalt > Michael Messerer (CDU): "Das laufende Haushaltsjahr hat leider eine negative Überraschung für uns parat." Durch die geringeren Einnahmen bei der Gewerbesteuer und die unvorhergesehenen Zusatzausgaben gerate der "sowieso auf Kante genähte" Haushalt 2019 in Schieflage. Es sei das ausdrückliche Ziel der CDU-Fraktion [+] Lesen Sie mehr Stimmen zum Hardheimer Haushalt > Michael Messerer (CDU): "Das laufende Haushaltsjahr hat leider eine negative Überraschung für uns parat." Durch die geringeren Einnahmen bei der Gewerbesteuer und die unvorhergesehenen Zusatzausgaben gerate der "sowieso auf Kante genähte" Haushalt 2019 in Schieflage. Es sei das ausdrückliche Ziel der CDU-Fraktion gewesen, den vergleichsweise hohen Schuldenstand der Gemeinde zu reduzieren. Stattdessen sei nun eine Neuverschuldung unvermeidlich. Zu den 200.000 Euro Mehrausgaben beim Krankenhaus sagte Messerer: "Leider zeigt sich nun, dass das auch über die CDU-Fraktion hinaus formulierte Unbehagen, ob wir uns die große Lösung bei der Erweiterung des Krankenhauses auch leisten können, durchaus seine Berechtigung hatte." > Klaus Schneider (Freie Wähler): Noch im Dezember hätten die Freien Wähler auf Grund der Haushaltszahlen eine außerordentliche Schuldentilgung gefordert - keine vier Monate später sei bekannt geworden, dass Rückzahlungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 1,5 Millionen Euro ins Haus stehen: "Das war eine Hiobsbotschaft zur Unzeit!" Für die Konsolidierung der Gemeindefinanzen sei diese hohe nicht eingeplante Kreditaufnahme ein herber Rückschlag und eine zusätzliche Bürde für den neuen Gemeinderat. "Ich bin aber froh, dass diese Entscheidung vom jetzigen Gremium zu treffen war und nicht als einer der ersten Punkte vom neuen Gemeinderat zu beschließen ist", sagte Klaus Schneider abschließend, "denn der neue Rat hat einen besseren Start verdient." > Manfred Böhrer (SPD-Bürgerliste): "Der Rückgang des Wirtschaftswachstums wirkt sich auch auf die heimische Wirtschaft und den Gemeindehaushalt aus", sagte Böhrer beim Blick auf die 1,3 Millionen Euro, die in der Gemeindekasse fehlen. Hinzu kämen Verteuerungen bei der Krankenhauserweiterung auf Grund der ausgelasteten Baubranche und unvorhergesehener Altlasten. Da das Krankenhaus einen hohen Stellenwert genieße, habe sich der Rat mit großer Mehrheit für die Maßnahme entschieden: "In der Folge müssen wir auch bereit sein, die damit verbundenen finanziellen Risiken zu tragen." Für die Zukunft sehe die SPD Einsparmöglichkeiten bei den Unterhaltungsmaßnahmen: Patenschaften für öffentliche Anlagen wie Spielplätze könnten den Bauhof entlasten.

[-] Weniger anzeigen

Bei der Einbringung des Nachtragshaushalts erinnerte Bürgermeister Volker Rohm, dass bei der Verabschiedung des Haushalts im Dezember intensiv um den Abbau der Schulden gerungen worden sei. Damals "schien alles noch im grünen Bereich" zu sein. Für die Schwerpunkte Krankenhauserweiterung (Gemeindeanteil zwei Millionen Euro) und Erschließung des Baugebiets Trieb (1,35 Millionen Euro) habe bereits manches andere Vorhaben verschoben oder gestrichen werden müssen.

Das finanzielle Polster aus den erfolgreichen Vorjahren habe ausgereicht, um die kostspieligen Vorhaben anzugehen, "zumal sowohl der Erhalt des Krankenhauses wie die Schaffung von Wohnraum Fundament für die Zukunft der Gemeinde und damit auch für künftige Generationen ist".

Doch dann sei das böse Erwachen gekommen: Bei der Gewerbesteuer entstand eine Finanzierungslücke von 1,5 Millionen Euro. "Die Aufstellung eines ersten Nachtrags war damit unumgänglich", sagte Rohm, "eine erneute Debatte über Machbarkeit und Streichung von Maßnahmen stand an.". Es wurde geprüft, ob Investitionsmaßnahmen zurückgestellt oder veranschlagte Mittel in Teilen zurückgenommen werden können.

So wurden die Sanierung der Friedhofsmauer in Erfeld (120.000 Euro) und die Verkleidung einer Lagerhalle des Bauhofs (70.000 Euro) ins nächste Haushaltsjahr verschoben. Auch der Ausbau einer zweiten Querspange zur Entlastung des Wohngebiets "Trieb" wurde vertagt (Einsparung für 2019: 95.000 Euro), wobei die gestellten Förderanträge nicht zurückgezogen werden und ein Gespräch mit der Firma Hollerbach als Nutzer der Gewerbefläche in der "Hafengrube" geführt wird.

Weitere Einsparungen betreffen den Grundstückserwerb und das Anlegen von Grabflächen auf den Friedhöfen in Hardheim und den Ortsteilen.

Eine echte Entlastung der Situation habe sich durch diese und weitere kleinere Einsparungen aber nicht ergeben. Denn auf der anderen Seite stehen ungeplante Mehraufwendungen zur Erweiterung des Krankenhauses Hardheim (200.000 Euro), für die Errichtung einer Flutmulde im Bereich der Öl- und Schneidmühle (45.000 Euro) sowie Heizungssanierungen im Schulzentrum in Hardheim und in der ehemaligen Schule in Schweinberg (rund 130.000 Euro).

Die Folge: Während in der ursprünglichen Haushaltsplanung noch von einem geringen Überschuss ausgegangen wurde, beläuft sich das Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts im Nachtragshaushalt auf 1,34 Millionen Euro. Die Lücke wird durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,28 Millionen Euro gefüllt, sodass sich die Kreditermächtigung auf insgesamt 1,74 Millionen Euro erhöht.

Im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2022 bleibe die Mindestliquidität aber nach aktuellem Plan gesichert, sagte Rohm. Auch wenn der Nachtragshaushalt wenig Anlass zur Freude gebe, müsse man sich den Herausforderungen stellen. Der Bürgermeister dankte dem Gemeinderat für das Engagement und die Disziplin bei der Vorberatung des Zahlenwerks und den Mitarbeitern der Kämmerei.