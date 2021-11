Hardheim. (dore) Die Amtszeit von Bürgermeister Volker Rohm endet am 31. Juli 2022. Folglich ist im kommenden Jahr die Bürgermeisterwahl vorzubereiten und durchzuführen. Auf die Eckpunkte legte sich nun der Gemeinderat fest. Die Bürgermeisterwahl findet demnach am Sonntag, 8. Mai, statt. Eine Neuwahl würde zwei Wochen später, am 22. Mai, sein. Die Einreichungsfrist für Bewerber endet am Montag, 11. April, um 18 Uhr. Im Fall einer Neuwahl ist das Ende der Einreichungsfrist am Mittwoch, 11. Mai, um 12.30 Uhr. Den zur Wahl zugelassenen Bewerbern wird die Gelegenheit gegeben, sich den Bürgern in einer öffentlichen Versammlung in der Erftalhalle vorzustellen. Diese soll vor Publikum stattfinden und gleichzeitig digital per Video-Livestream übertragen werden.

Wie Hauptamtsleiterin Mareike Brawek erläuterte, muss der Wahltag laut Kommunalwahlgesetz ein Sonntag sein. Zudem sei die Bürgermeisterwahl wegen Ablauf der Amtszeit frühestens drei Monate und spätestens einen Monat vor Freiwerden der Stelle durchzuführen. Demnach müsse die Bürgermeisterwahl frühestens am 8. Mai und spätestens am 26. Juni stattfinden. Am Ostersonntag, Pfingstsonntag, Totengedenktag und an gesetzlichen Feiertagen dürfen keine Wahlen sein. "Viel Spielraum bleibt uns also nicht", so Brawek. Die Verwaltung schlage den 8. Mai als Wahltermin vor.

Dennoch plädierten die Gemeinderäte Klaus Kreßner, Julia Göth und Eric Bachmann dafür, die Wahl nicht am 8. Mai durchzuführen, da es sich um den Muttertag handelt. Bürgermeister Rohm entgegnete, dass die Wahltermine in der Vergangenheit immer am zweiten Sonntag im Mai, also am Muttertag, gewesen seien. Der Gemeinderat stimmte letztlich mit neun Ja-Stimmen, drei Gegenstimmen und drei Enthaltungen für den 8. Mai 2022 als Termin für die Bürgermeisterwahl.

Einstimmig wurde die Besetzung des Gemeindewahlausschusses bestätigt. Vorsitzender ist kraft Gesetzes Bürgermeister Volker Rohm. Sollte Rohm erneut zur Wahl antreten, ist Gemeinderat Eric Bachmann Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses. Stellvertreterin ist Hauptamtsleiterin Mareike Brawek, Beisitzer die ehemaligen Gemeinderäte Manfred Böhrer und Klaus Schneider sowie Stellvertreter der ehemalige Gemeinderat Josef Ruppert und der ehemalige Bürgermeister Heribert Fouquet.