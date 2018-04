Hardheim. (adb) 2009 und 2010 wurden schon die Hardheimer Ortsteile nach und nach mit Breitband-DSL ausgestattet. Nun ist es auch in der Kerngemeinde so weit: 17 "Multifunktionskästen" sowie Glasfaser- statt schlechter leitender Kupferkabel im gesamten Ort ermöglichen nun auch den Hardheimern Internet mit einer Übertragungsrate von bis zu 50 Megabit/Sekunde. Über die Neuigkeiten wurden die Nutzer am Dienstag in der Erftalhalle informiert.

Bürgermeister Volker Rohm verwies eingangs auf ein "aktuelles Thema", für das man nach längerer Vorbereitungszeit auch in Hardheim startbereit sei. Er übergab das Mikrofon an Joachim Otto, der seitens der Telekom zunächst in Wort und Bild die Eindrücke des Breitbandausbaus wiedergab: Im Dezember 2015 wurde mit dem Neckar-Odenwald-Kreis der Vertrag über ein Investitionsvolumen von 42 Millionen Euro unterzeichnet. Eine entstehende Finanzlücke über 9,6 Millionen Euro wurde mit Geldern des Kreises geschlossen. Mit dem ersten von acht Ausbauclustern wurde im April 2016 begonnen. Hardheim und Walldürn werden im sechsten Cluster zusammengefasst.

"Letztlich stehen 95 Prozent aller Haushalte im Kreis 30 Megabit pro Sekunde und mehr zur Verfügung", erklärte Otto. Der neue Anschluss ermögliche längst nicht nur schnelles Internet, sondern auch Telefon- und Fernsehempfang. Eine wichtige Rolle übernimmt dabei das sogenannte "Vectoring", mit dem die Übertragungsrate stark erhöht wird: "Wer weniger als 400 Meter von der Hardheimer Versorgungsstelle in der Schloßstraße an der Ecke Bürgermeister-Henn-Straße entfernt wohnt, hat jetzt schon Breitbandempfang", schilderte Joachim Otto und wartete mit einigen Zahlen auf. So wurden 12.200 Meter Glasfaserkabel verlegt (5100 davon im Tiefbau), um 2300 Haushalte mit VDSL versorgen zu können. "Die Bandbreite reicht von 30 bis 50 Megabit pro Sekunde", betonte der Fachmann und gab bekannt, dass 98 Prozent aller Hardheimer "mehr als 30 Megabit" zur Verfügung stehen. Damit bewege man sich sogar über den im Versorgungsauftrag festgeschriebenen Mindestwerten von 95 Prozent. Als Schaltstellen des glasfaserbasierten Hochgeschwindigkeitsnetzes fungieren 17 im ganzen Ortsgebiet postierte Multifunktionskästen.

Theoretisch könne die neue Technik auch bis zu 100 Megabit bereitstellen, was durch das Aufspielen neuer Software im Frühjahr 2018 denkbar sei. "Wir warten nur noch auf die entsprechenden Genehmigungen", ließ Otto wissen. Doch schon das aktuelle Angebot trage dazu bei, Hardheim als Wohnort und Gewerbestandort umso attraktiver wirken zu lassen: "Auch eine Wertsteigerung von Immobilien kann in Zeiten, in denen viele Interessenten auf möglichst schnelle Internetverbindungen achten, nicht ausgeschlossen sein", erklärte er und sprach von einer "zukunftssicheren Technologie", in der auch DSL-Splitter nicht mehr benötigt werden.

Kompakt stellte er Serviceprogramme der Telekom sowie verschiedene Hardwarelösungen in Form von Routern und Receivern vor und erwähnte in diesem Kontext, dass die IP-basierte Technologie den Verbrauchern bis zu zehn Rufnummern und zwei parallele Leitungen bereitstelle. Über die sogenannte "HomeTech-App" werde auch die Einbindung eines bereits vorhandenen Mobiltelefons via W-LAN gestattet. "Allerdings muss jeder den Auftrag erteilen, damit sich etwas ändert und man das schnelle Internet bekommt", betonte er. Sind die Handwerker erst einmal aktiv, werden jedoch weder Wände aufgebohrt noch kilometerlange Kabel im Haus verlegt: "Wir bauen lediglich auf die vorhandene mediale Infrastruktur auf", erklärte Otto. In der anschließenden Fragerunde nahm er sich viel Zeit für die Anliegen der Bürger und stellte örtliche Vertragspartner der Telekom vor.

Info: www.breitband-nok.de