Hardheim. (adb) "Wir haben jetzt wohl eine Lösung gefunden, mit der die Bedürfnisse aller Beteiligten erfüllt werden: Der Biber ist zufrieden, die Wanderer und Radler sind es und die Verwaltung auch", sagen Hardheims Bauamtsleiter Daniel Emmenecker und Bauhofleiter Nico Beyer. Hand in Hand hatte man jüngst den Biberdamm am Spazierweg zwischen Hardheim und Schweinberg unweit des Riedbachs/Hardheimer Bachs umgebaut.

Ausschlaggebender Grund dafür war das Problem des häufig überschwemmten und dabei zu jeder Jahreszeit außerordentlich gut frequentierten Wirtschaftswegs: "Nach und nach häuften sich Beschwerden von Wanderern, zumal speziell im Winter die Verkehrssicherungspflicht hinzu kam – sobald der Wasserstrom auf dem Weg einfror, hatten wir es mit einer geschlossenen Eisdecke zu tun", informiert Daniel Emmenecker und spricht von "teilweise bis zu zehn Zentimeter Wassertiefe auf dem Weg".

Für spielende Kinder sei das Ganze fraglos immer ein Erlebnis gewesen, während Erwachsene diese Freude kaum zu teilen vermochten. In der Tat erkannte man Handlungsbedarf, konnte aber nicht sofort tätig werden: Sowohl vom Wasserwirtschaftsamt als auch von der Naturschutzbehörde und dem als Teil der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts tätigen Biberberater Martin Kuhnt waren Genehmigungen einzuholen – der Biber gilt als besonders streng geschütztes Tier. "Man darf den Biberdamm nicht einfach verändern", erklärt Daniel Emmenecker.

Am vergangenen Montag konnten dann die ersten angedachten Vorkehrungsweisen besprochen und am Mittwoch durch die Bauhofmitarbeiter in die Tat umgesetzt werden. Konkret wurde zunächst der Graben vertieft und der Damm ausgeböscht; im zweiten Arbeitsgang wurde der Damm ein Stück nach innen versetzt und erweitert, mit Steinen befestigt und auf die natürlichen Anforderungen des Bibers abgestimmt.

Der Bauhof war rund einen halben Tag aktiv. Wenngleich die getätigten Maßnahmen aktuell keinen Nachholbedarf erfordern, geht Nico Beyer von weiteren Arbeitseinsätzen aus: "Wir müssen den Damm wahrscheinlich erneut nachprofilieren." Ganz einfach sei das Vorhaben jedoch nicht, da es gewisse Eigenheiten und natürlich Tiere, in deren Lebensraum man eingreift, zu beachten gelte: "Dass wir den Wasserpegel um rund 20 Zentimeter gesenkt hatten, störte den Biber sichtlich", informiert der Bauhofleiter und charakterisiert den im Bereich hinter der Aral-Tankstelle erstmals 2016 heimisch gewordenen Nager anerkennend als "hochintelligenten kleinen Baumeister".

Diese bemerkenswerte Intelligenz des Bibers zeigt sich darüber hinaus auch im Rekrutieren des Nachwuchses: Die kleinen, nur bei näherem Hinsehen im Lauf des Riedbachs zu erkennenden Bauten verstehen sich laut dem Biberbeauftragten Martin Kuhnt und Daniel Emmenecker als "Ausbildungsbauten" für Jungtiere. "Sobald deren eigener Damm in den Augen der beiden Elterntiere als gut und stabil erscheint, werden die jungen Biber in die Freiheit entlassen und suchen sich ihr eigenes Revier", sagt Emmenecker.

Die Familie hat für das zweitgrößte Nagetier der Welt einen hohen Stellenwert inne: "Ein Biberrevier ist immer mit einem Familienverbund gleichzusetzen", stellt Martin Kuhnt klar. In Hardheim selbst habe man es mit "etwa fünf bis sieben Tieren" zu tun, die sich aus den Eltern und Jungtieren zweier Generationen zusammensetzen. "Der Biber bekommt nur einmal im Jahr Nachwuchs", so Kuhnt. Über die Herkunft der "tierischen Hardheimer Neubürger" könne man unterdessen nur spekulieren: Denkbar sei es laut Daniel Emmenecker, dass sie aus dem Bereich der unteren Erfa aus Richtung Miltenberg kamen.