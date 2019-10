Hardheim. (pol/mün) Eigentlich sollte in diesem Container Bauschutt der benachbarten Baustelle abgelegt werden. Doch Unbekannte sahen hier ihre Chance, übers Wochenende ihren eigenen Bauschutt zu entsorgen - und zwar illegal.

Der Container steht in der Hardheimer Industriestraße und als die Arbeiter am Montagmorgen kamen, da entdeckten sie haufenweise Bauschutt. Alte Fliesen, Trockenbauprofile, Folien, Kartons und Paletten wurden von Unbekannten in und um den Abfallbehälter entsorgt. Das ganze muss sich zwischen Freitagmittag und Montagfrüh ereignet haben.

Das Polizeirevier Buchen versucht nun herauszufinden, wer dafür verantwortlich ist. Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 06281/9040 melden.