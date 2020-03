Hardheim. (adb) Im Auftrag der Gemeindeverwaltung wurden am Mittwoch die Bäume gegenüber dem Hardheimer Krankenhaus gestutzt: Die Firma Gartenbau Henn aus Hardheim nahm eine Rückschnittmaßnahme vor, da trotz ähnlicher Aktionen, die bereits vor Jahren erfolgten, die Triebe wieder ausschlugen. Gerade im Hinblick auf den nun nahenden Frühling müsse man hier Hand anlegen, wie Gartenbaumeister Thomas Henn beim Ortstermin erläuterte: "Die starken Triebe sind speziell belaubt oder in blühendem Zustand sowie nach dem Regen so schwer, dass sie einem Windstoß starke Angriffsfläche bieten", betonte er. Im Sinne der Verkehrssicherheit habe sich die Gemeinde dazu entschlossen, die Bäume dem nun erfolgten Rückschnitt zu unterziehen. Der Verkehr im Bereich Triebweg/Wertheimer Straße floss bereits am späten Nachmittag wieder ungehindert. Foto: Adrian Brosch