Auf dieser Wiese in der Kurt-Georg-Kiesinger-Straße in Hardheim soll das Mehrfamilienhaus mit 17 Wohnungen entstehen. Foto: Gemeinde Hardheim

Hardheim. (pm/RNZ) Der Technische Ausschuss des Gemeinderats Hardheim hat in seiner Sitzung am Montagabend grünes Licht für den Neubau einer Wohnanlage der Sparkasse Tauberfranken mit 14 Wohnungen und 17 Tiefgaragen-Stellplätzen sowie 11 Kfz-Außenstellplätzen in der Kurt-Georg-Kiesinger-Straße in Hardheim erteilt.

Bernhard Popp vom Bauamt sagte, dass das Wohnhaus mit dem Ausmaß von 30 mal 16,78 Metern geplant sei. Die Wohnanlage soll drei sichtbare Geschosse erhalten, wobei das Dachgeschoss nicht über die gesamte Grundrissfläche des Erd- und Obergeschosses errichtet wird und deshalb der Gebäudekomplex zwei Vollgeschosse hat. Die Wohnanlage soll ein Flachdach erhalten. Die Gebäudehöhe soll bei 9,35 Meter liegen, gemessen von der Straßenoberkante. Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplans "Trieb". Im Idealfall könnten bereits im Oktober die Bagger rollen, wie Pressesprecher Thomas Landwehr der RNZ bereits Anfang Juli mitgeteilt hatte.

Die Gemeinderäte Wolfmüller und Schwinn sprachen die Zufahrt zu der Tiefgarage im Bereich des dortigen Grünstreifens mit den vorgesehenen Bäumen an. Die Verwaltung sicherte zu, mit der Sparkasse Tauberfranken hier eine einvernehmliche Lösung zu finden.

Das Gremium stimmte dem Bauvorhaben einschließlich der Baugrenzenüberschreitung und der Überschreitung der Gebäudehöhe zu, mit der Maßgabe, dass hinsichtlich der Zufahrt zu der Tiefgarage über den gemeindlichen Grünstreifen eine einvernehmliche Lösung gefunden wird.