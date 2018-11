Hardheim. (rnz). Wenn sich am heutigen Samstag gegen 20.11 Uhr die schwere Eichentür des Schlosses öffnet, wird sich das neue Hardheimer Ritterpaar unter den Klängen des Spielmannszuges Tauberbischofsheim seinem närrischen Volk präsentieren. Mit der offiziellen Fastnachtseröffnung ab 19.31 Uhr auf dem Schlossplatz starten die Narren der FG "Hordemer Wölf" in ihre Jubiläumskampagne. Die Vorbereitungen hierzu laufen bereits seit Wochen auf Hochtouren.

Im Januar 1953, als der Verein aus der Taufe gehoben wurde, wählten die Gründer um Heinz Bernhard und Oskar Großkinsky den Namen "Hordemer Wölf" in Anlehnung an den Erbauer des Hardheimer Schlosses - Ritter Wolf von Hartheim. Die Gründungsväter verpassten dem Verein damit ein Alleinstellungsmerkmal. "Es gibt unzählige Gesellschaften mit einem Prinzenpaar, aber nur eine mit einem Ritterpaar, für das es auch noch ein historisches Vorbild gibt", so Präsident Daniel Weber.

Laut der Forschungen des Historikers Dr. Helmut Neumaier aus Osterburken wurde der Reichsritter Wolf von Hartheim vermutlich in den frühen 1520er Jahren geboren. Von der Heirat mit Margarethe von Berlichingen zeugt ein Ehevertrag vom 16. Juli 1548. Margarethe, die Ehefrau des Ritters Wolf von Hartheim, war eine Nichte des berühmten Ritters Götz von Berlichingen. Das Paar hatte fünf Kinder. Der Tod des jüngsten Sohnes Georg Wolf führte zum Erlöschen des Hauses Hartheim 1607.

Vermutlich hätte es der Ahnherr der Hordemer Fastnacht, Ritter Wolf von Hartheim, nicht für möglich gehalten, dass seine Geschichte und sein Wirken rund 450 Jahre nach seinem Tod am 2. Februar 1573 für ein derartiges Spektakel sorgen werden. Die Verantwortlichen der FG haben anlässlich des Starts in die Jubiläumskampagne auch die befreundeten Gesellschaften aus dem ganzen Narrenring eingeladen und rechnen daher mit mehreren hundert Besuchern. Eine Freilichtbühne, Fackelschein, beheizte Stehtische und ein dekorativer Einsatz von Lichteffekten auf dem Schlossplatz werden für ein tolles Ambiente sorgen. Außerdem wird es noch eine Überraschung geben. Das kulinarische Angebot der letzten Jahre wird noch ausgeweitet.

Wer das neue Ritterpaar verkörpert, ist natürlich streng geheim. Sechs Hinweise gab es im Laufe der Woche, die ein wenig Licht ins Dunkel bringen sollten. Dass die Identität des Ritterpaares streng geheim gehalten wird, ist übrigens eine Entwicklung aus der jüngeren Geschichte der FG und wird erst seit Anfang der 2000er Jahre so gehandhabt.

Überhaupt hat sich im Laufe der 66- jährigen Geschichte einiges geändert im Hinblick auf die Symbolfiguren Ritter Wolf und Margarethe. So gab es nach der Gründung der FG in den 50er Jahren zunächst nur alle zwei Jahre ein Ritterpaar. Erst ab 1959 änderte sich dies. Die Suche nach einem neuen Ritterpaar lief damals allerdings noch gänzlich anders ab, erinnert sich James Bachmann, Ritter des Jahres 1968. "Damals wurde daraus kein Spektakel gemacht. Bei einer Arbeitssitzung, die seinerzeit kurz vor dem 11.11. stattfand, wurde ich rausgedeutet. Du kannst das auch mal machen, meinte der damalige Präsident Heinz Bernhard zu mir. Da hat man nicht widersprochen."

Da James Bachmanns Frau Erika damals ein Kind erwartete, und deshalb nicht in die Rolle der Margarethe schlupfen konnte, musste kurzerhand Else Greulich einspringen. Später, in den 70er und Anfang der 80er Jahre, war es üblich, dass die Ritterpaare dieses Amt teilweise bis zu drei Jahre nacheinander ausübten. "Mittlerweile ist es eine schöne Tradition geworden, dass Präsident und Vorsitzender das Ritterpaar rund vier Wochen vor dem 11.11. verpflichten", meint Vorsitzender Michael Grimm. "Da wir dabei nicht gesehen werden wollen, findet das Ganze meist bei Nacht und Nebel statt", erklärt Daniel Weber.

Meist bedarf es beim designierten Ritterpaar am Anfang einer gewissen Überzeugung, bis das Eis gebrochen ist. "Umso mehr freut es uns, wenn wir am Ende einer Kampagne ein positives Feedback von den Paaren bekommen. Dies ist uns in den letzten Jahren immer gelungen, und ich bin mir sicher, dass es heuer auch wieder so sein wird", meint Weber. Mehr wird aber nicht verraten, schließlich sind es nur noch wenige Stunden, bis das Geheimnis gelüftet wird.