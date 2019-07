Schulabschluss am Walter-Hohmann-Schulverbund: 34 Schüler haben die mittlere Reife in der Tasche. Foto: Elmar Zegewitz

Hardheim. (zeg) Die Weichen für das weitere Schul- oder Berufsleben sowie ihre persönliche Zukunft haben alle 34 Schüler der Klassen 10a und 10b an der Realschule Hardheim mit dem Erwerb der mittleren Reife gestellt. Die letztmals an der Hauptschule Hardheim durchgeführte Abschlussprüfung schlossen ebenfalls alle 20 Schüler erfolgreich ab.

Nach Abschluss der mündlichen Prüfungen drückte sowohl Realschulrektor Patrick Schmid (Realschule Walldürn) als Prüfungsvorsitzender wie Realschulrektor Harald Mayer als stellvertretender Vorsitzender Freude und Genugtuung über den erfolgreichen Abschluss der Prüfungen aus. Sie verbanden damit ihre Anerkennung und Gratulation und gute Wünsche für die weitere Zukunft.

Prüfungsvorsitzender Patrick Schmid dankte dem Hardheimer Schulleiter und seinen Kollegen für die gute Aufnahme bei den Prüfungen und zeigte sich angetan von den erbrachten Leistungen der Schüler. Besonders würdigte er die herausragenden Ergebnisse, die mit Loben und Preisen anerkannt werden. Jan Luis Meszaros als Schulbester mit dem Notendurchschnitt von 1,3 gratulierte er mit Handschlag.

Der Hardheimer Rektor zeigte sich nach dem Dank an Patrick Schmid und an die an den Prüfungen beteiligten Lehrer angetan von der harmonischen Zusammenarbeit und von dem sehr guten Ergebnis mit dem Gesamtdurchschnitt von 2,2. Auf 2,0 kam die Klasse 10b mit Peter Wochner als Klassenlehrer und auf 2,4 die Klasse 10a mit Klassenlehrerin Bettina Weidinger.

Mayer wünschte den Schülern einen genussreichen Aufenthalt bei der Abschlussfahrt an den Gardasee.

Klassenlehrer Timo Gramlich von der letzten Abschlussklasse 9 der bisherigen Hauptschule freute sich ebenfalls über das erfolgreichen Abschneiden aller seiner 20 Schüler und zudem über die Prüfungsleistung von Mariel Leno als Klassenbester mit 2,0.

Die erfolgreichen Realschulabsolventen:

Klasse 10a: Burlijat Ataeva (Hardheim), Leon Böhrer (Steinfurt), Simon Böhrer (Hardheim), Fabian Ehemann (Höpfingen), Paul Eichholz (Gerichtstetten), Silas Eisenhauer (Höpfingen), Fabrizio Fitz (Bretzingen), Flora Gashi (Hardheim, 1,6, Preis), Zeynep Genc, Ida Hentschel (beide Hardheim, 1,6, Preis), Nils Käflein (Hardheim), Simon Kemmer (Königheim), Antonia Löffler (Waldstetten, 1,9, Lob), Ronny Torben Merz (Höpfingen), Julia Popp (Hardheim, 1,9, Lob), Nick Sallein (Waldstetten), Lorenz Schell (Erfeld), Jenny Seber (Walldürn).

Klasse 10b: Tizian Busch (2,0, Lob), Jennifer Chemnitz (beide Hardheim, 1,9, Lob), Samira Dörr (Schweinberg, 1,9, Lob), Lisa-Marie Fieger (Waldstetten, 1,8, Lob), Jonas Frank (Erfeld), Marius Gärtner (Hardheim), Jakob Greß (Schweinberg, 1,6, Preis), David Löffler (Hardheim, 2,0, Lob), Marie Marzini (Schweinberg, 1,8, Lob), Jan Luis Meszaros (Hardheim, 1,3,Preis), Tamino Mövius (Hardheim), Jasmin Mürmann (Höpfingen, 1,6, Preis), Jakob Reinhard (2,0, Lob), Clara Seyfried (beide Hardheim, 1,8, Lob), David Vath (1,8, Lob), Lina Weidinger (beide Schweinberg).