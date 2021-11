Hardheim. (dore) "Wir haben uns etwas aus dem Tal der Tränen herausgearbeitet", erklärte der Leiter der Forstbetriebsleitung Walldürn, Patrick Halbauer, als er am Montagabend im Hardheimer Gemeinderat den Forstbetriebsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 vorstellte. Zwar sei 2021 "kein richtig tolles Jahr gewesen, aber zumindest besser als die Jahre 2018, 2019 und 2020".

Der Forstwirtschaftsplan habe eigentlich zwei Schwerpunkte: die Holzernte und Investitionen in die Substanz. Allen voran gehörten dazu Anbauflächen, bei denen das Thema Waldumbau aufgrund des sich verändernden Klimas im Fokus stehe, aber auch Pflege- und Kulturarbeiten, um vor allem die jungen Bestände klimafit zu machen.

Im Naturalhaushalt plane man einen Einschlag von 12.000 Erntefestmetern. "Das liegt deutlich unter dem aktuellen Zuwachs", sagte Halbauer. Dazu käme der möglichst klimastabile Umbau von 13 Hektar Wald mit Arten, die sowohl vom Standort als auch von der Klimaprognose her aktuell die besten Werte haben. Der gesamte Umbau sei ein langwieriger Prozess, der über Jahre bzw. Jahrzehnte stattfinde und "bei dem wir peu à peu vorangehen". 13 Hektar – oder anders ausgedrückt: über 33.000 klimastabile Pflanzen wolle man nächstes Jahr in den Hardheimer Gemeindewald einbringen.

Doch mit dem Anbau an sich sei es nicht getan, so der Forstbetriebsleiter. Die Kulturen müssten auf Grund der Konkurrenzvegetation geschützt und auch gepflegt werden. Dazu käme das Thema Wildverbiss: Durch Einzelschutz oder auch den Bau von Zäunen sollen die Bäume geschützt werden. "Über fünf Hektar dieser Kulturen werden eingezäunt, nicht in der Fläche, sondern auf viele kleinere Zäune verteilt", informierte Halbauer. Dazu kämen noch über 11.000 Pflanzen, die in sogenannten Einzelschutzmaßnahmen gegen das Wild geschützt würden.

Zum Thema Jungbestandspflege sagte Halbauer, dass bei 25 Hektar das "Holz noch so dünn" sei, dass es noch keinen Erlös bringe, hier aber vor allem die Pflege von Bedeutung sei. Hier investiere man in die Zukunft.

Dann kam Halbauer zur Finanzplanung. "Wir planen mit Einnahmen von knapp über 900.000 Euro", sagte der Forstbetriebsleiter. "Wir hoffen, dass wir die schwachen Jahre – allen voran, was die Fichte betrifft – endlich hinter uns lassen." Dem stünden Ausgaben von knapp 760.000 Euro entgegen, sodass man mit einer "deutlichen schwarzen Null" planen könne: ein Überschuss von 140.000 Euro. Es sei eine eher konservative Planung, mit der gewisse Unwägbarkeiten abgefedert werden könnten. Der Überschuss entspreche dem Wert, der aus der Windkraft gewonnen werden könne.

Für die Zukunft müsse die Schutzfunktion wieder viel mehr in den Fokus rücken. Auch die Erholungsfunktion sei nicht zu vernachlässigen, so Halbauer. Den geplanten Waldkindergarten sah er diesbezüglich als sehr gute Sache an.

Zu guter Letzt gab der Forstbetriebsleiter noch Informationen zur Forsteinrichtung. Zusammen mit den beiden Revierleitern wurde der Bestand des Waldes erfasst. Das gesamte Zahlenwerk werde noch ausgewertet, sodass "wir dann im nächsten Jahr die Zahlen in einer Rohfassung haben". Darauf fuße die Planung für das kommende Jahrzehnt. Das Ganze werde dem Gemeinderat dann bei einer Waldbegehung vorgestellt.