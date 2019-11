Start des Schülerlaufes in der Innenstadt von Buchen: An diesem nahmen besonders viele kostümierte Läufer teil. Fotos: M. Bernhard

Buchen. (MB) Wenn auf dem Buchener Marktplatz Nebelschwaden bodennah entlangtreiben und lange vor dem 11.11. kostümierte Gestalten durch die Innenstadt ziehen, dann ist Halloween-Lauf. Rund 250 gemeldete Teilnehmer verschiedener Altersklassen trotzten am Donnerstag der Kälte. Manche Anwohner hatten kein Verständnis für die Straßensperrungen.

Der 31. Oktober bescherte in diesem Jahr zwar herrliches Sonnenscheinwetter, am Abend jedoch auch empfindliche Kälte. Diese hielt viele Sportler und Halloween-Begeisterte nicht davon ab, sich auf den 1,1-Kilometer-Parcours durch die Marktstraße, Am Graben, den Lohplatz und die Vorstadtstraße wieder zurück zum Marktplatz zu begeben. Manche trotzten der frischen Temperatur sogar in kurzen Hosen und T-Shirts, andere überraschten die Zuschauer mit originellen oder gruseligen Kostümen. So begaben sich zum Beispiel Hexen, Gespenster aber auch feine Herren mit Fliege auf den Lauf.

"Fliegen verboten!", galt nicht nur für diese Hexe.

Kurt Bonaszewski war mit dem sportlichen Verlauf der Veranstaltung sehr zufrieden. Kein Verständnis zeigte er allerdings für Anwohner, die sich über die Straßensperrungen beschwerten. "Wir sperren für eine Großveranstaltung für zweieinhalb Stunden die Straßen ab", sagte er. "Und mancher Anwohner wird unfreundlich, weil er 30 Meter von seinem Auto zu seinem Haus gehen muss." Auch manche Lieferanten hätten die Absperrungen am liebsten ignoriert. Bonaszewski überlegt, den Lauf im nächsten Jahr außerhalb der Innenstadt zu veranstalten. Dann würde allerdings ein Faktor verloren gehen, der den Lauf so erfolgreich macht: die stimmungsvolle Kulisse der Buchener Altstadt.

Der sportliche Teil der Veranstaltung begann mit den "Bambinis", die eine Strecke von 600 Meter Länge zurücklegten. Hier gewann Lenni Hellmuth vor Lucas Jacob und Luan Kern bei insgesamt 42 Teilnehmern. Eine Urkunde erhielt bei den Jüngsten jeder Teilnehmer, frei nach dem Motto: "Dabeisein ist alles!" Die bis zu Zehnjährigen begaben sich auf eine 1,1 Kilometer lange Strecke. Hier lag unter 22 Teilnehmern Dominik Stephan vorne vor Samuel Wittke und Sandro Schomber.

Start des Jedermannlaufs auf dem Marktplatz.

Die 21 teilnehmenden Schüler bis zu einem Alter von zwölf Jahren absolvierten zwei Runden des Parcours und damit 2,2 Kilometer. Hier siegte Luis Nitschel vor Charlotte Mechsner und Lucian Schölch. Bei den Schülern im Alter von bis zu 14 Jahren erlief sich bei insgesamt 14 Teilnehmern Emanuel Fieger die beste Laufzeit, gefolgt von Christoph Sadowski und Monique Schomber. Diese Läufer legten drei Runden zurück und damit 3,3 Kilometer.

Der sogenannte "Jedermannlauf" mit fünf zu absolvierende Runden war der bunteste aller Läufe. Denn hier gingen zahlreiche kostümierte Läuferinnen und Läufer an den Start. Doch auch hier kämpften die 111 Teilnehmer um Sieg und Platzierungen. Platz eins ging an Manuel Götz, Platz zwei an Martin Scheuermann und Platz drei an Nils Hemberger. Beim Hauptlauf legten die 39 Teilnehmer die längste Strecke mit rund zehn Kilometer zurück. Hier gewann Tobias Feyrer vor Fabian Englert und Marco Neumann.

Neben den schnellsten Läuferinnen und Läufern erhielten die größten und besten Teams sowie die Teilnehmer mit den originellsten Laufkostümen Preise. Für Sportler und Zuschauer hatten die Organisatoren des Halloween-Laufs von den Abteilungen Leichtathletik, Handball und Schwimmen/Triathlon des TSV Buchen auf dem Marktplatz Verpflegungsstationen aufgebaut. Vor allem die Zuschauer freuten sich über die Heißgetränke, die dort ausgeschenkt wurden.

Info: Ergebnislisten aller Läufe findet man unter https://halloweenlauf2019.racepedia.de/ergebnisse.