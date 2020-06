Walldürn/Hainstadt. (rüb) Gaststätten sind wieder geöffnet, und Tierparks laden zum Besuch ein: Deutschland ist auf dem Weg zurück in die Normalität. Doch wann es wieder Konzerte und Festivals gibt, steht in den Sternen. Großveranstaltungen sind wegen der Infektionsgefahr weiter untersagt. Mit der Reihe "Corona-Concerts" möchten mehrere Veranstalter, darunter die Hainstadter Firma Blackout Eventmanagement, hier zumindest etwas Abhilfe schaffen. Am morgigen Freitag um 20 Uhr kommen die Schlagerfans auf ihre Kosten: Die aus Walldürn stammende Sängerin Liane und ihre Kollegen Daniela Alfinito und Mitch Keller treten gemeinsam auf. Das Konzert wird live im Internet übertragen.

Bei "Corona-Concerts" treten namhafte und beliebte Künstler in einem eigens dafür errichteten Studio in Hainstadt auf. Alle Interessierten können sich das Konzert kostenlos anschauen. Parallel besteht aber auch die Möglichkeit, sich mit einer Spende an der Deckung der Kosten zu beteiligen. Wie das geht, steht auf der Homepage. Überschüssige Einnahmen werden einem guten Zweck zugeführt, in diesem Fall sollen das Odenwald-Hospiz in Walldürn und der Tier-Gnadenhof Gut Aiderbichl von den Spenden profitieren.

Auch Mitch Keller wird bei dem live im Internet übertragenen Konzert dabei sein. Foto: zg

Mitch Keller wiederum veröffentlichte 2015 sein Debüt-Album – und ist doch ein alter Bekannter in der Szene. Denn bevor er selbst ins Rampenlicht trat, war er, unter anderem als Songschreiber, maßgeblich an den Produktionen von Größen wie Andreas Gabalier, Beatrice Egli, Andrea Berg oder Nik P. beteiligt.

Liane gehört zur unumstrittenen Spitze des deutschen Schlagers und sorgte in den letzten Jahren für viel Furore. Ihre aktuelle Single "Ein Tag, eine Nacht und dann du" hält sich seit Wochen auf Platz eins in den offiziellen Airplay-Charts, auch bei der SWR4-Rundfunkhitparade gehörte der Spitzenplatz wochenlang ihr.

Daniela Alfinito kennt aktuell nur einen Weg: Steil nach oben. Nachdem sie 2015 zum ersten Mal die Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz stürmen konnte, erreichten ihre letzten beiden Alben sogar Platz eins der deutschen Albumcharts.

Die aus Walldürn stammende Sängerin Liane wird bei der nächsten Veranstaltung der "Corona-Concerts" dabei sein. Foto: zg

Alle drei wissen eine große Fangemeinde hinter sich und möchten mit dieser einmaligen Stream-Show für die Treue der Fans, gerade auch in diesen besonderen Zeiten, danken. Wir haben mit Sängerin Liane über das Konzert und die Folgen der Corona-Pandemie für sie als Künstlerin gesprochen:

Wie hast Du die letzten zweieinhalb Monate erlebt – privat und beruflich?

Die letzten Monate waren ein Wechselbad der Gefühle. Beruflich ist es für mich eine Situation, die ich mit Worten nicht beschreiben kann. Auf unabsehbare Zeit sind alle Konzerte und Veranstaltungen abgesagt, und somit habe ich auch keine Einnahmen. Als selbstständige Künstlerin kann ich eine gewisse Zeit überbrücken, aber ewig funktioniert das nicht. Ich denke trotzdem positiv und nutze diese "unglaubliche Zeit", um zu Hause einiges aufzuarbeiten. Ich kann vieles erledigen, was ich lange vor mir hergeschoben habe und genieße die Zeit mit meiner Familie.

Was fehlt Dir am meisten?

Zu Beginn der Corona-Pandemie fehlte mir am meisten, dass wir unsere Eltern und Familie in Buchen, Walldürn und Umgebung nicht mehr besuchen konnten, und natürlich fehlen mir meine Auftritte: Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen und vermisse das sehr.

Wie viele Auftritte musstest Du absagen?

Bis Ende August sind es etwa 40 Veranstaltungen, die abgesagt wurden sowie eine Schlagerkreuzfahrt.

Wie schwerwiegend sind die finanziellen Auswirkungen für Dich als Künstlerin?

Durch die Soforthilfe wird mir für eine gewisse Zeit geholfen, wenn aber weiterhin Konzerte abgesagt werden, muss ich mir bis zum Ende des Jahres Gedanken machen. Die laufenden Kosten hat man monatlich trotzdem zu tragen, aber ich bin in der glücklichen Lage, dass mein Mann weiterhin arbeiten darf. Bei Audi arbeiten sie zwar auch kurz, aber dennoch geht es uns gut. Es gibt viele Menschen, die von der Krise schwerwiegender betroffen sind.

Am Freitag stehst Du wieder auf der Bühne – mit welchen Gefühlen?

Ich bin jetzt schon aufgeregt, endlich wieder singen zu dürfen und Bühnenluft zu schnuppern, ich freue mich wahnsinnig darauf. Wir haben schon ein enormes Feedback erhalten, die Fans freuen sich darauf, endlich Liane mal wieder live erleben zu können. Es ist zwar etwas komplett anderes, ohne Publikum aufzutreten, denn die Stimmung vom Publikum trägt uns Künstler natürlich auch. Aber wir unterstützen uns gegenseitig, und das ganze Team wird sicher eine großartige Stimmung verbreiten.

Was sind Deine nächsten Pläne?

Ich arbeite mit meinem neuen Team ständig an neuen Ideen und hoffe, dass wir diese im neuen Jahr umsetzten können. Vielleicht auch schon dieses Jahr – wäre natürlich schön. Zurzeit ist das alles aber noch nicht spruchreif. Im Juni erscheint meine neue Single, und eine Überraschung dürfen die Fans schon am Freitag bei unserem Onlinekonzert erleben. Ich würde mich sehr freuen, wenn viele einschalten und für die karitativen Einrichtungen spenden würden. Somit können wir mit unserer Musik ein bisschen helfen, denn es gibt viele Menschen, die wirklich in Not sind!

Info: Das Konzert wird am kommenden Freitag um 20 Uhr im Internet live übertragen: www.corona-concerts.eu/concert/schlagerfestival