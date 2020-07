Der Anbau der Grundschule in Hainstadt muss saniert werden. Der Gemeinderat vergab am Dienstag die dafür notwendigen Arbeiten. Foto: Rüdiger Busch

Hainstadt. (rüb) "Das Betonskelett ist in die Jahre gekommen und mürbe geworden, so dass das Gebäude dringend saniert werden muss." Technischer Dezernent Hubert Kieser brachte das Problem in der Ratssitzung am Dienstag auf den Punkt: Bei dem Ende der 1960er Jahre als Erweiterung des vorhandenen Schulhauses erbauten westlichen Gebäudekomplex der Schule in Hainstadt sind teilweise erhebliche Mängel festgestellt worden. Nun sollen diese Schäden behoben werden.

Bei einer vorab durchgeführten fachspezifischen Prüfung der Betonbauteile durch das Ingenieurbüro Müller + Braun (Fellbach) wurden zahlreiche Fehlstellen im Beton festgestellt. Der natürliche Korrosionsschutz des Stahls durch die Betonüberdeckung ist deshalb zum großen Teil nicht mehr gegeben. Somit ist eine umfangreiche Sanierung der schadhaften Betonteile dringend notwendig.

Im Zuge der Betonsanierung soll auch ein Vollwärmeschutz aufgebracht werden. Dadurch sollen auch Feuchteeinträge in die sanierten Stellen dauerhaft verhindert werden. Das Gebäude wird sich dadurch auch optisch verändern: Die Farbgebung soll an den bisher sanierten östlichen Gebäudekomplex angeglichen werden, so dass das äußere Erscheinungsbild der gesamten Schule einheitlich wird. Die bisherige Klinkeroptik verschwindet.

Die Arbeiten für die Betonsanierung und die energetische Instandsetzung wurden zum Preis von 224.000 Euro an den günstigsten Bieter, die Firma Kohlhammer (Möckmühl), vergeben.

Erneuert werden auch Fenster. Zwar wurde in den vergangenen 15 Jahren bereits ein Großteil der alten, maroden und wärmedurchlässigen Fenster gegen gedämmte Kunststofffenster ausgetauscht, ein letzter Abschnitt der Erneuerung alter Holzfenster steht in den Bereichen der Nord-West-Fassade sowie im Innenhof noch an. Die neuen Fensterelemente sollen drei anstatt zwei Fensterflügel erhalten, wie es bereits bei den bisher getauschten Elementen der Fall ist.

Insgesamt werden 18 Fensterelemente unterschiedlicher Größe eingebaut. Der Gemeinderat vergab die Arbeiten an die Schreinerei Häfner (Buchen) als günstigster Anbieter zum Preis von 38.645 Euro.