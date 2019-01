Rippberg. (rüb) Knapp ein Jahr war die Stelle des Schulleiters in Rippberg vakant, nachdem Miriam Englert-Hanak im Dezember 2017 an die Grundschule Hainstadt gewechselt war. Zum 1. November 2018 wurde Martin Eck zum neuen Schulleiter in Rippberg ernannt. In wenigen Wochen soll er offiziell in sein Amt eingeführt werden. Doch das ist nicht die einzige erfreuliche Nachricht: Steigende Schülerzahlen lassen Lehrer, Eltern und Ortsverwaltung positiv in die Zukunft blicken.

Der "Neue" ist in Rippberg aber schon ein bekanntes Gesicht, denn Martin Eck, der zuvor an der Auerberg-Werkrealschule tätig war, ist bereits im Sommer mit Schulleitungsaufgaben in Rippberg betraut worden.

Zuvor hatte Wolfgang Kögel als geschäftsführender Schulleiter der Stadt Walldürn die kommissarische Leitung der Grundschule Rippberg übernommen.

Der Name Eck ist an der Rippberger Grundschule aber auch aus einem zweiten Grund gut bekannt: Bereits Martin Ecks Vater Gerhard war für einige Jahre Lehrer im Walldürner Ortsteil.

Vakanz ist beendet und Schülerzahlen steigen

Martin Eck stammt aus Mainbullau (Landkreis Miltenberg), er ist verheiratet und Vater dreier Kinder im Alter von 16, 13 und 12 Jahren. Sein Abitur legte der heute 45-Jährige am Gymnasium in Miltenberg ab, und nach dem Zivildienst studierte er an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg Grund- und Hauptschullehramt mit Schwerpunkt Hauptschule. Seine Fächer: Technik, Religion und Geschichte.

Sein Referendariat absolvierte Martin Eck 1998/99 an der Auerberg-Schule in Walldürn, ehe er von 1999 bis 2004 an der Schule am Limes in Osterburken unterrichtete. Anschließend kehrte er zurück an die Auerberg-Werkrealschule nach Walldürn, bis er im vergangenen Jahr nach Rippberg abgeordnet wurde.

"Es macht mir sehr viel Spaß, an einer kleinen Schule im ländlichen Raum tätig zu sein, und gemeinsam das Schulleben zu gestalten", berichtet Eck im Gespräch mit der RNZ. Vom ersten Tag an habe er in Rippberg positive Eindrücke gesammelt. Da er selbst ebenfalls aus einer kleinen Gemeinde stammt, habe er sich sofort wohlgefühlt: "Ich bin bekennender Landbewohner", erklärt der neue Schulleiter schmunzelnd.

Die kurzen Wege zu den verschiedenen Ansprechpartnern bei Stadt und Ortschaftsverwaltung hätten ihn ebenso überzeugt wie die Unterstützung von Seiten des Kollegiums, der Eltern und von Ortsvorsteher Wolfgang Stich. "Hier kümmern sich alle um die Schule und ihre Belange", freut sich der 45-Jährige, der sich zusammen mit seinen Kollegen in den nächsten Monaten neben den alltäglichen Aufgaben besonders zwei Schwerpunktthemen widmen möchte: naturnahe Schule (etwa durch die Gestaltung eines Schulgartens) und Einsatz moderner Medien.

Anders als an einer großen Schule bleibt für ihn in Rippberg neben den Aufgaben als Schulleiter noch ausreichend Zeit, selbst zu unterrichten, was dem Pädagogen sehr wichtig ist. Derzeit gibt es in Rippberg drei Klassen mit 52 Schülern, die von insgesamt fünf Lehrern betreut werden. Zwei Jahrgangsstufen werden gemeinsam unterrichtet, so dass die drei vorhandenen Klassenzimmer aktuell ausreichend sind.

Doch das wird sich schon bald ändern: Auf Grund steigender Schülerzahlen werden ab dem Schuljahr 2020/21 wieder alle vier Klassenstufen selbstständig sein, so dass auch die Außenstelle in Gottersdorf wieder in Betrieb genommen wird.Und das ist die zweite gute Nachricht: Die gestiegenen Geburtenzahlen der letzten Jahre sorgen dafür, dass sich die Zahl der Schüler in den nächsten Jahren von derzeit 52 auf 60 bis 65 erhöhen wird. In Zeiten, in denen die Zukunft kleiner Schulen im ländlichen Raum immer wieder in Frage gestellt wird, ist dies ein deutliches Signal: Die Grundschule auf dem Land wird gebraucht, und sie hat eine Zukunft!