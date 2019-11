Eine böswillige Fehlalarmierung sorgte am Freitag für Unmut bei den Kameraden der Hardheimer Feuerwehr und den Einsatzkräften des DRK. Symbolfoto: Rüdiger Busch

Hardheim. (rüb) Es ist ein beruhigendes Gefühl, zu wissen, dass auf die Rettungskräfte Verlass ist, wenn man sie braucht – wenn es brennt, bei einem Verkehrsunfall oder bei einem medizinischen Notfall. Wenn die stete Einsatz- und Hilfsbereitschaft, die von unzähligen Ehren- und Hauptamtlichen im Landkreis rund um die Uhr sichergestellt wird, aber mutwillig für einen schlechten Scherz ausgenutzt wird, dann ist dies äußerst ärgerlich.

Darüber hinaus können solche Fehlalarmierungen sogar tödliche Folgen haben – wenn es gleichzeitig nämlich einen echten Notfall gibt und die Hilfe deswegen zu spät kommt. Darauf hat die Freiwillige Feuerwehr Hardheim in einem eindringlichen Appell hingewiesen, nachdem es am Freitag in Gerichtstetten zu einem solchen üblen Scherz gekommen war.

„Kellerbrand – fünf Kinder und drei Erwachsene eingeschlossen“: Dieses dramatische Meldebild sorgte am Freitagabend dafür, dass sich über 50 Feuerwehrleute (aus Gerichtstetten, Erfeld, Bretzingen und Hardheim), drei Rettungswagen, ein Notarztfahrzeug, zwei Krankentransportwagen des DRK-Ortsvereins Höpfingen, die „Helfer vor Ort“ des DRK-Ortsvereins Hardheim und zwei Streifenwagen der Polizei zum vermeintlichen Brandort in Gerichtstetten aufmachten.

„Vor Ort erwartete uns eine Anwohnerin, die nicht so recht wusste, wie ihr geschieht, denn es war nicht einmal der Hauch eines Feuers zu entdecken“, schreibt die Feuerwehr. Und weiter: „Dieser Einsatz sollte als einer der größten böswilligen Fehlalarme in die Einsatzgeschichte eingehen.“

Welche Konsequenzen eine solche Aktion im schlimmsten Fall haben kann, verdeutlichen die weiteren Zeilen der Feuerwehr: „Für eine gute Stunde (so lange dauerte die Suche nach einem nicht vorhandenen Feuer insgesamt) waren die oben genannten Einsatzmittel gebunden und standen für keine anderen Notfälle zur Verfügung.“

Auch die weiteren Folgen beleuchtet die Feuerwehr: „Das freut die Anwohner, die zu nachtschlafender Zeit von einem Tross Blaulichtfahrzeuge von ihrem wohlverdienten Schlaf abgehalten würden. Das freut alle Angehörigen der Katastrophenschutzeinheiten, die ihre Familien verlassen, um sich für nichts und wieder nichts einer deutlich erhöhten Unfallgefahr auszusetzen, die eine Einsatzfahrt mit sich bringt. Das freut ganz besonders deinen Opa, Vater oder vielleicht sogar dich selbst, wenn man sich an die schmerzende Brust fasst und denkt: ,Herzinfarkt’. Der nächstgelegene, freie Rettungswagen ist allerdings 36 Kilometer entfernt, weil alle anderen Rettungsmittel, die eigentlich verfügbar wären, vor einem Haus stehen, das nicht brennt ...“

Übrigens: Die Kosten für einen Einsatz in dieser Größenordnung liegen deutlich im vierstelligen Bereich. Kosten, die der Verursacher zu tragen hat.