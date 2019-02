Buchen. (pol/red) Es gibt viele Feste, die verlaufen friedlich. Aber manchmal scheinen Zusammenkünfte geradezu auf Krawall und Randale gebürstet zu sein. So geschehen am Samstagabend in Buchen, wo eine spontane sogenannte "Facebook-Party" völlig aus dem Ruder lief und die Polizei auf den Plan rief. So wurden 18 Streifen aus dem gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn in der Nacht zum vergangenen Samstag in Buchen zusammengezogen.

Gegen 21.30 Uhr wurde gemeldet, dass sich im Bereich der Zentralgewerbeschule rund 100 Personen eingefunden haben, die unter lautem Geschrei Alkohol konsumieren. Es kämen ständig neue Personen hinzu.

Kurz darauf verlagerten alle in Richtung des Bereichs zwischen dem Hallenbad und dem Verkehrsübungsplatzes. Als die erste Streife des Polizeireviers Buche eintraf, wurden die Beamten sofort übel angegangen, so dass zwei 19-Jährige in Gewahrsam genommen wurden. Die Beleidigungen hörten allerdings nicht auf, es beteiligten sich mehrere der jungen Leute daran.

Einer der beiden, die in Gewahrsam genommen wurden, nannte einen Polizeibeamten einen kleinen Wicht und erklärte ihm, dass er später behaupten würde, dass er ihm eine Pistole an den Kopf gehalten und durchgeladen habe. Einige Jugendliche, die dabei standen meinten, sie würden das dann bestätigen. Der junge Mann musste trotzdem mitkommen. Der andere äußerte sich nicht mehr zum Geschehen, er entleerte seinen Magen im Streifenwagen. Ihm werden der Transport, der Gewahrsam und die Reinigung des Streifenwagens in Rechnung gestellt. Hinzu kommt eine Anzeige.

Da die Teilnehmer der Party, offenbar handelte es sich um eine so genannte Facebook-Party, weiterhin aggressiv und lautstark auftraten, unter anderem auch den Schulhof der Realschule vermüllten und trotz Aufforderung der Polizei den Bereich nicht verließen, sondern auf den Parkplatz des Gymnasiums verlegten, wurden weitere Polizeikräfte angefordert. Sogar aus Bayern waren Streifen auf der Anfahrt.

Erst als sich eine größere Gruppe einsichtig zeigte und sich in Richtung einer Diskothek entfernte, wurde es ruhiger. Wie es zu der großen Ansammlung von jungen Leuten kam, ist noch nicht gesichert.