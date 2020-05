Großeicholzheim. (mami) Die Zeichen der Zeit und leider auch die Zeichen von Langeweile in Form von üblen Schmierereien im Inneren des ehemaligen Milchhäusles in Großeicholzheim sind deutlich zu sehen. Das Gebäude im Herzen der Gemeinde, das auch als Bushaltestelle dient, soll jetzt aber rundum in einen besseren Zustand gebracht werden. "Hier soll zukünftig ein Begegnungs- und Informationspunkt entstehen", erläutert Seckachs Bürgermeister Thomas Ludwig. Zuallererst soll aber das gesamte Gebäude optisch aufgewertet werden. Anschließend soll durch Sitzmöglichkeiten und andere neue Anschaffungen "die Aufenthaltsqualität deutlich verbessert werden." Zu diesen Anschaffungen zählt neben einem öffentlichen Bücherschrank und neuen Schaukästen auch ein Verkaufsautomat im Inneren. "In diesem sollen Produkte für den täglichen Bedarf wie Backwaren oder Wurst aus der Region verkauft werden", so Bürgermeister Ludwig weiter.

"Der Ursprung des Ganzen war, dass sich der Ortschaftsrat Gedanken gemacht hat, wie der Innenbereich von den Schmierereien befreit werden kann", erzählt Ortsvorstand Reinhold Rapp und führt weiter aus: "Daraus entstanden dann immer weitere Ideen, und man kam schließlich dazu, die ganzen Neuerungen durchzuführen." Das Milchhäusle, das früher eine öffentliche Waschküche war, soll somit wieder etwas von seinem früheren Charakter als Begegnungsstätte des Orts zurückbekommen. "Es ist ja immer noch eine Anlaufstelle für viele Menschen. Viele Vereine nutzen es als Treffpunkt, wenn sie irgendwohin fahren. Und täglich warten hier die Schüler auf ihren Schulbus", begründet Rapp die Entscheidung des Ortschaftsrates. So kamen vom anfänglichen Streichen des Innenbereichs immer mehr Ideen auf, was es am Milchhäusle zu tun gebe.

Daraus entstand auch der Vorschlag einer sogenannten "Mitfahrerbank", wie der Ortsvorsteher erklärt: "Die Idee haben wir in Franken schon gesehen. Dabei handelt es sich um eine Bank, die dann am Milchhäusle gut sichtbar platziert werden soll. An dieser Bank sind zwei Schilder befestigt, auf der zwei verschiedene Richtungen angegeben sind. Wer also aus dem Ort möchte, der kann sich auf diese Bank setzen, und falls jemand aus dem Ort daran vorbeifährt und das sieht, kann dieser ihn vielleicht mitnehmen." Er fände die Idee eine sehr gute, da der Bahnhof 800 Meter entfernt sei, und auch die Busse nicht gerade häufig in Großeicholzheim Halt machen würden.

Auch beim Verkaufsautomaten mit regionalen Produkten konnte der Ortsvorsteher schon Erfolge verkünden: "Wir sind froh darüber, dass wir mit der Bäckerei Fritzebäck aus Großeicholzheim in Person von Selma Troißler eine Partnerin gefunden haben, die schon Erfahrungen mit einem solchen Automaten in Dallau gemacht hat und auch im Milchhäusle ihre Backwaren anbieten wird." Ebenso freue er sich, dass der lokale Gastwirt Frank Heilig vom örtlichen Gasthaus "Löwen" angeboten habe, seine Dosenwurst aus eigener Schlachtung im Automaten zum Verkauf anzubieten. "Natürlich sind in diesem Zusammenhang noch einige Dinge zu klären, wie zum Beispiel die Wurst gekühlt werden kann, aber wir sind zuversichtlich, dass wir das alles hinbekommen", so Rapp.

Wann der Umbau in der aktuellen Lage beginnen könne, das wisse man allerdings leider noch nicht. "Wir sind gerade dabei einen Bauzeitplan zu erstellen, aber genaue Termine gibt es noch keine." Er wünsche sich aber, dass möglichst viele Ehrenamtliche bereit wären, bei den Arbeiten zu helfen, sagt Rapp, und Bürgermeister Ludwig schiebt noch einen Appell an die Bürger nach: "Ich möchte an die Vernunft der Leute appellieren, wenn das Milchhäusle als neuer Dorfmittelpunkt umgebaut ist, dass solche mutwilligen Schmierereien, wie sie jetzt anzufinden sind, die harte Arbeit nicht wieder zerstören."