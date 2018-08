Hardheim. Nach der Übernahme durch den chinesischen Investor Ningbo Jifeng will die Grammer AG insbesondere in Nordamerika und China ihre Infrastruktur für innovative Innenraum-Komponenten und funktionale Oberflächen aus Hardheim heraus weiter verstärken, um das hohe Wachstumspotenzial in diesen Regionen noch besser nutzen zu können.

Wichtig sind dabei starke Partner vor Ort, die über ein entsprechendes Netzwerk verfügen. Grammer hat deshalb mit dem strategischen Partner Ningbo Jifeng über die Bietergesellschaft Jiye Auto Parts GmbH eine Investorenvereinbarung geschlossen, in deren Rahmen der Investor ein öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der Grammer AG initiierte.

Die weitreichende Investorenvereinbarung gibt dem Grammer-Konzern für die kommenden Jahre umfassende Sicherheiten in Bezug auf Arbeitsplätze, Standorte, Know-how und Marke sowie die Sicherheit der Unabhängigkeit des Unternehmens und der Wachstumsstrategie.

Die Bedeutung des Standorts Hardheim unterstreichen nicht zuletzt die hohen Investitionen in das neue Technikum und das neue vollautomatisierte Hochregallager, durch das sich die Lagerkapazitäten verdreifacht haben.

Insbesondere der Bereich Forschung und Entwicklung hat für ein innovationsgetriebenes Unternehmen wie Grammer einen hohen Stellenwert: Nach einer nur zwölfmonatigen Planungszeit wurde im Februar 2017 am Standort in Hardheim das neue Grammer Technology Center eröffnet.

"Der Bau des neuen Grammer-Technikums war eine wichtige Investition in den Standort Hardheim und in die Region. Als enger Innovationspartner der führenden Automobilhersteller kann Grammer dank des neuen Kompetenzcenters eine größere Bandbreite an Fertigungsverfahren sowie ein erweitertes Werkstoff- und Prozess-Know-how im Bereich der Oberflächenveredelung anbieten und somit diese noch zielgerichteter bedienen", erklärte Pressesprecher Ralf Hoppe. So könne die Firma Grammer künftige Trends und Anforderungen seiner internationalen Kunden noch besser umsetzen und seine Marktposition weiter ausbauen.

Zu den Kunden von Grammer gehören führende Automobilhersteller, unter anderem im Bereich der Elektromobilität. Der Standort in Hardheim ist auch bei solchen internationalen Großaufträgen für Serienproduktionen maßgeblich beteiligt.

So unterstützte Hardheim gemeinsam mit dem Grammer Werk im mexikanischen Querétaro einen führenden US-Hersteller von Elektroautos bei der Entwicklung von innovativen Lautsprecherblenden aus Streckmetalllaminat sowie bei der Entwicklung und Herstellung der passenden Werkzeuge für das neue Produkt. Im Werk Hardheim wurde das Produkt anschließend auch bis zur Serienreife weiterentwickelt.

"Der Standort Hardheim ist wegen seiner hohen Entwicklungskompetenz für innovative Kunststoff/Metall-Oberflächen sowie seiner Fertigungstiefe und den vorhandenen Prozesstechnologien ein wichtiger Entwicklungs- und Produktionsstandort innerhalb der Grammer-Gruppe", so Hoppe.

Zahlreiche internationale Projekte seien am Standort Hardheim verankert, da nur hier das entsprechende technologische Know-How sowie die entsprechend ausgebildeten Mitarbeiter vorhanden seien. Dank der guten Projektauslastung seien Vertrieb, Projektmanagement, Entwicklung, Werkzeugbau und die Produktion in Hardheim voll ausgelastet.

Die Grammer AG mit Sitz in Amberg ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von gefederten Fahrer- und Passagiersitzen für On- und Offroad-Fahrzeuge. Im Segment Automotive liefert Grammer Kopfstützen, Armlehnen, Mittelkonsolen sowie hochwertige Interieurkomponenten und Bediensysteme für die Automobilindustrie an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie. Das Segment Commercial Vehicles umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze (Traktoren, Baumaschinen, Stapler) sowie Bahn- und Bussitze.

Mit über 13.000 Mitarbeitern ist Grammer in 19 Ländern weltweit tätig.