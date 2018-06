Hardheim/Amberg. (dpa/rüb) Ist der Automobilzulieferer Grammer (Amberg) bald in chinesischer Hand? Die freundliche Übernahme des Konzerns, zu dem auch die Tochter Grammer Interior Components mit Sitz in Hardheim (frühere Reum-Gruppe) gehört, durch den chinesischen Großaktionär Ningbo Jigfeng nimmt konkrete Formen an.

Am Montag haben die Chinesen ihr Ende Mai angekündigtes Übernahmeangebot vorgelegt. Sie bieten den Grammer-Aktionären 60 Euro pro Aktie. Dieses Angebot läuft über vier Wochen bis 23. Juli. Investor Jifeng muss über eine Quote von 50 Prozent kommen, um das Übernahmeangebot erfolgreich abschließen zu können. Bei 12,6 Millionen ausstehenden Aktien liegt der Wert der Übernahme damit bei insgesamt etwa 756 Millionen Euro.

Die deutsche Finanzaufsicht BaFin habe die Angebotsunterlagen Ende vergangener Woche genehmigt, heißt es in einer Mitteilung. Das Grammer-Management unterstützt die Pläne. Das Unternehmen soll an der Börse notiert bleiben und unabhängig geführt werden. 15.000 Mitarbeiter sind bei dem Autozulieferer beschäftigt, davon 2000 am Hauptsitz Amberg und etwa 750 in Hardheim.

Im vergangenen Jahr war der Hersteller von Automittelkonsolen, Kopfstützen und Nutzfahrzeugsitzen in die Schlagzeilen geraten: Die umstrittene bosnische Investorenfamilie Hastor hatte versucht, Grammer zu übernehmen. Dieser feindliche Übernahmeversuch war mit dem Einstieg von Ningbo abgewehrt worden. Nun streben die Chinesen selbst nach der Mehrheit.