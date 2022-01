Götzingen/Bad Münstereifel. (pm) Die gebürtige Götzingerin Alexandra Ponickau und ihre siebenköpfige Familie haben bei der Flut ihr Haus in Bad Münstereifel verloren. Das Schicksal der Familie bewegte auch die Menschen im Neckar-Odenwald-Kreis und es wurden Geld- und Sachspenden gesammelt. Vor allem in Götzingen war die Hilfsbereitschaft groß.

Nun bedankt sich Familie Ponickau mit einem Brief: "Die Flutkatastrophe war unfassbar für uns. Die Solidarität und Hilfe von Euch ist aber stärker als diese Katastrophe und das hat vielen, und auch uns, ganz viel Kraft gegeben! Der Zusammenhalt, der hier in der Region und in ganz Deutschland entstand, ist einfach unbeschreiblich. Dafür möchten wir Danke sagen. Nicht nur für uns, sondern auch für alle anderen. Für die ganzen Sach- und Geldspenden und auch für die Heuballen, die "hochgefahren" wurden, und natürlich für alle Helfer, die teilweise 20 Stunden unterwegs waren und am nächsten Tag zur Arbeit gegangen sind. Wir konnten unser Haus leider nicht mehr retten. Es stand auf einer Brücke über der Erft, weshalb der Wiederaufbau auch untersagt wurde.

Wir haben großes Glück im Unglück gehabt und in einem Nachbarort ein neues Haus gefunden. Durch die vielen Helfer konnten wir bereits im Oktober die Notunterkunft verlassen und in das neue Zuhause einziehen. Uns war es besonders wichtig, dass alle Kinder in die gleiche Schule bzw. Kita gehen können. Das hat allen viel Halt und Kraft gegeben.

Dass wir an Weihnachten zusammen vor einem Weihnachtsbaum sitzen, war vor einigen Monaten unvorstellbar. Zwischen einem Bild aus unserer ,Notunterkunft’ und unserem Weihnachtsbild liegen nur ein paar Monate, die für uns unfassbar lang erscheinen. Den Weg hätten wir ohne die riesige Hilfe nicht geschafft und dafür möchten wir Danke sagen."