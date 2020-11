Götzingen. (rüb) Dass der Biber ein grandioser Baumeister der Natur ist, hat die RNZ vor einer Woche am Beispiel des von ihm umgestalteten Areals hinter dem Hollersee veranschaulicht. Der fleißige Nager lässt aber nicht nur das Herz des Naturfreundes höherschlagen, sondern er hat auch das Potenzial, den Blutdruck von Landwirten und Grundstücksbesitzern in ungesunde Höhen zu treiben. Nach unserem Artikel über den Hollersee hat sich Unternehmer Dieter Müller aus Götzingen bei der RNZ gemeldet: Er kann sich nämlich über die Aktivitäten des Bibers an der dortigen Unteren Mühle überhaupt nicht freuen. Auf rund 10.000 Euro schätzt er den Schaden, den das Tier dort angerichtet hat.

Der Biber hat die Teichfolie komplett zerstört. Foto: Busch

Eigentlich soll der Eingangsbereich das Aushängeschild der künftigen Gaststätte in der Unteren Mühle werden. Der Besucher erblickt zunächst den bereits aufwendig hergerichteten Weg, dann schweift der Blick über die idyllische, parkähnliche Anlage und den Teich. Doch der ist aktuell alles andere als ein Hingucker. Die Teichfolie ist an vielen Stellen aufgerissen und zerfetzt. "Das war der Biber", sagt Dieter Müller und präsentiert zum Beweis ein Video, das den Nager in flagranti zeigt.

Im März hatte der Unternehmer das weitläufige Areal aus einer Zwangsversteigerung erworben, um die dortige Firmenhalle als neues Domizil für seine Firma zu nutzen. Die Müller GmbH hat sich auf Wintergärten und Beschattungssysteme spezialisiert. Quasi als "Anhängsel" wurde er auch Besitzer der aus dem 13. Jahrhundert stammenden Mühle, die an den gewerblich genutzten Teil des Areals angrenzt. Das idyllisch gelegene Anwesen möchte Dieter Müller aus dem Dornröschenschlaf erwecken, es sanieren und dort im Lauf des kommenden Jahres wieder eine Gaststätte einrichten.

Hintergrund > Wer haftet für die vom Biber verursachten Schäden? Wir haben beim Landratsamt nachgefragt und von Pressesprecher Jan Egenberger folgende Antwort erhalten: > "Den Biberschaden an der Götzinger Mühle hat ein Biberberater des Landkreises begutachtet und war dabei auch beratend tätig, um den Biber aus seiner Lage zu befreien. Eine Entschädigung für den entstandenen Schaden ist nicht möglich (Begründung siehe unten). Die Biberberater können jedoch auch bezüglich der Absicherung von Gartenteichen beraten. > Generell zum Thema Entschädigungen: In Baden-Württemberg gibt es für durch Biber verursachte Schäden keine staatlichen Entschädigungen. Grund dafür ist, dass der Staat prinzipiell nicht für Schäden, die durch wildlebende Tiere verursacht werden, haften kann (Jagdrechtliche Vorschriften können abweichen, sind aber nicht anwendbar, da der Biber nicht dem Jagdrecht unterliegt). > Das Land kann wirtschaftende Menschen nicht gegen Risiken aus der freien Natur absichern. Analog müsste es sonst auch Entschädigung für Schäden geben, die durch Krähen, Kormorane, Mäuse etc. verursacht werden. Voraussetzung für den staatlichen Schadensausgleich wäre das Vorliegen eines Verschuldens oder die Schaffung einer Gefährdungslage. Beides ist im Fall des Bibervorkommens in Baden-Württemberg nicht gegeben. Der Biber ist nachweislich auf natürlichem Weg aus den Nachbarregionen Elsass (Frankreich), Thurgau (Schweiz) und Bayern nach Baden-Württemberg eingewandert. Deshalb beschränkt sich das Bibermanagement in Baden-Württemberg auf die zentralen Elemente Aufklärung und Beratung Betroffener sowie Durchführung von Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung von Schäden. Beispielsweise können Schäden vermieden werden, indem gefährdete Bäume und Kulturen eingezäunt werden oder indem auf überschwemmungsgefährdeten Agrarflächen die Nutzungsintensität im Rahmen eines Förderprogramms verringert wird. > Etwas anders sieht die Situation in Bayern aus: Dort wurden vor ca. 45 Jahren mit Genehmigung des Staatsministeriums Biber künstlich wieder angesiedelt. Der Freistaat Bayern hat deshalb zusätzlich zu den auch in Baden-Württemberg angewandten Präventionsmaßnahmen einen Entschädigungsfonds eingerichtet. Dabei handelt es sich jedoch formal um eine freiwillige Zahlung von Beihilfen an Betroffene, die land-, forst- oder fischereiwirtschaftlich tätig sind. Ein voller Ausgleich für entgangene Einnahmen wird dabei i. d. R. nicht erreicht. Privatpersonen erhalten auch dort keine Entschädigungen. Gerichtliche Klagen gegen dieses Vorgehen in Bayern waren bislang erfolglos. Dem Urteil nach gelte § Abs. 1 Satz 1 BNatSchG und der verfassungsrechtliche Grundsatz: Sofern keine unzumutbare Beeinträchtigung bestehe, haben Eigentümer Maßnahmen des Naturschutzes zu dulden bzw. entschädigungslos hinzunehmen." > Vierter Biberberater im Kreis: Die Biberpopulation im Kreis wächst: Allein im Jahr 2020 ist ein Zuwachs um 12,5 Prozent auf aktuell rund 45 Reviere mit insgesamt 150 bis 200 Tieren zu verzeichnen. Deshalb sind die für den Naturschutz Verantwortlichen beim Landratsamt froh, dass mit Jörg Winkler aus Haßmersheim ein weiterer ehrenamtlicher Biberberater gewonnen werden konnte. Dieser unterstützt das bisher dreiköpfige Beraterteam im Kreis künftig im Neckarraum.

Dafür bekommt er rund 93.000 Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR), die dem Projekt ebenso wie die Stadt Buchen viel Potenzial bescheinigt. Herzstück der Gaststätte soll ein schöner Biergarten werden: Am plätschernden Bach, im Schatten der Bäume, gute Küche und kühle Getränke genießen – das ist Dieter Müllers Vision, die er in den nächsten Monaten Zug um Zug mit Leben erfüllen möchte. An vielversprechenden Ideen mangelt es ihm nicht, nun geht es an die Umsetzung und – im kommenden Jahr – an die Suche nach dem passenden Wirt.

Das Mühlrad soll sich dann auch wieder drehen und Strom erzeugen. Vor wenigen Wochen entdeckte Müller jedoch, dass der Mühlgraben verstopft war – und zwar mit Ästen. Nicht zu übersehen waren die typischen Nagespuren des Bibers. Das waren für Müller die ersten Anzeichen, dass der Biber hier unterwegs ist. Kurz darauf, Ende Oktober, entdeckten und filmten seine Arbeiter den kleinen Nager, wie er sich gerade am Teich zu schaffen machte.

Die Untere Mühle in Götzingen soll aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt werden und bald wieder Gäste anziehen. Aktuell ist dort aber der Biber zu Gast. Foto: Rüdiger Busch

Doch wer kommt jetzt für den Schaden auf? Der Mühlenbesitzer nahm Kontakt zum Biberberater auf, der dazu da ist, Konflikte zu lösen, die durch die Ausbreitung des Tieres zwangsläufig entstehen. Dort habe man ihm jedoch nicht helfen können. Das kann Dieter Müller nicht nachvollziehen: "Wer den Biber schützen möchte, der muss auch für die Folgen geradestehen." In Bayern würden Grundstücksbesitzer Entschädigungen enthalten: "Warum nicht auch bei uns?" Der Unternehmer ist der Meinung, dass sich das Land seiner Verantwortung nicht entziehen dürfe.

"Mir gefällt das Tierchen auch", sagt Dieter Müller und blickt über das wunderschön gelegene Areal, dessen Potenzial er mit seinen Ideen und Investitionen wecken möchte. Mit diesen Plänen ist er auf einem guten Weg. Was den Konflikt mit dem Biber angeht, ist allerdings nicht davon auszugehen, dass eine Lösung gefunden wird, die Mensch und Tier gleichermaßen gerecht wird und alle Beteiligten zufriedenstellt.