Am Götzinger Dorfplatz steht auch dieses Jahr unverdrossen der Narrenbaum, auch wenn die närrische Zeit in diesem Jahr eher eine stille Zeit geworden ist. Foto: Walter Jaufmann

Götzingen. (jm). So unauffällig und lautlos wie wohl noch nie verläuft die "fünfte Jahreszeit", auch in "Herzkerschehausen". Da blutet dem "Getzemer" das Narrenherz, zumal Masken derzeit den Alltag beherrschen. Selbst jetzt – kurz vor dem sonst üblichen Höhepunkt – war im Narrendorf coronabedingt nichts an närrischer Tradition zu verspüren.

Erfreulich jedoch, dass quasi "5 vor 12" eine Initiative der Vorstandschaft und des Männerballetts der FG "Getzemer Narre" durch einige rot-grüne Farbtupfer im Ortsbild die Erinnerung an das Fastnachtsbrauchtum pflegt und damit auch Hoffnung auf 2021 sprießen lässt.

So erfreut sich sicher manches Narrenherz an dem trotz des erzwungenen Stillstandes traditionell am Dorfplatz aufgestellten Narrenbaums, an einigen im Dorf platzierten Grüppchen im Kostüm des "Getzemer Narren" sowie an den Straßenlaternen mit in üblicher Manier angebrachten "Herzkerschehausener" Fastnachts-Symbolen – eben der leckeren roten "Herzkersche" und dem rot-grünen "Getzemer Narr".