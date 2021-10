Gerichtstetten/Hardheim. (dore) In der Gerichtstetter Straße in Gerichtstetten hat es laut Bauamtsleiter Daniel Emmenecker einige Durchbrüche bei Wasserleitungen gegeben. Deshalb werden in zwei Bereichen die Wasserversorgungs-Hauptleitung "DN 100" und "DN 125 GGG" auf einer Länge von 66 Metern sowie drei Hausanschlüsse saniert.

Die Arbeiten werden vom 8. bis 26. November unter Vollsperrung der Gerichtstetter Ortsdurchfahrt (L514) durchgeführt. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet.

Für die Ausführung der Arbeiten beauftragte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend die Firma Link aus Walldürn. Die Kosten hierfür liegen bei 124.395 Euro.