Die Damen der Gemeindebücherei freuen sich auf die Eröffnung in den neuen Räumlichkeiten. Unser Bild zeigt sie auf dem selbst gebauten Lesepodest in der Kinderecke. Foto: Dominik Rechner

Hardheim. (dore) Helle, lichtdurchflutete Räume mit gemütlichen Sitzecken und viel mehr Platz als noch in den alten Räumlichkeiten: Die neue Gemeindebücherei im Untergeschoss des Trakts 300 des Walter-Hohmann-Schulverbunds (Gebäude links neben der Aula) kann sich sehen lassen. Brigitte Scheuermann, eine von 14 Ehrenamtlichen, die in der Hardheimer Bücherei arbeiten, ist begeistert. "Mitte März wollen wir öffnen", freut sie sich, endlich an neuer Wirkungsstätte tätig sein zu können.

Eigentlich hätte die neue Bibliothek schon viel früher – ursprünglich in den vergangenen Herbstferien – bezogen werden sollen. Doch wegen Lieferschwierigkeiten kamen die neuen Möbel viel später und auch die Elektroarbeiten verzögerten sich, wie Bauamtsleiter Daniel Emmenecker auf Nachfrage der RNZ informiert.

Während unseres Besuchs in den neuen Räumlichkeiten am Donnerstagnachmittag sind Brigitte Scheuermann und ihre Kolleginnen gerade fleißig dabei, die Regale mit Büchern zu bestücken. In den vergangenen Wochen haben die Frauen viel Freizeit aufgebracht, um die Bücherei mit Leben zu füllen. Auch die neuen Möbel wurden nahezu ausschließlich von den Ehrenamtlichen aufgebaut.

Die neuen Räumlichkeiten bieten viel mehr Platz als die alten. Außerdem sind sie mit gemütlichen Sitzecken ausgestattet. Foto: Dominik Rechner

253 Quadratmeter Grundfläche bieten mehr als doppelt so viel Platz als in der alten Bücherei. "Wir können die Bücher dann viel besser präsentieren, und es können auch mehr Leute reingelassen werden. Wegen Corona hatten wir ja auch eine Beschränkung der Personenanzahl und das war in der alten kleinen Bücherei schwieriger", betont Scheuermann. Und das Mehr an Platz soll künftig auch für neue Angebote wie beispielsweise ein "Begegnungscafé" genutzt werden.

Die neue Bibliothek ist thematisch und räumlich in drei Bereiche gegliedert: einen für die Erstleser bzw. Kinder mit einer großen Auswahl an Bilderbüchern, einen für Teenager und einen für Erwachsene. Da ist für viele Geschmäcker was dabei. Und wer nicht fündig wird, der kann sich auch weiterhin über das Online-Angebot bedienen: Die Gemeindebücherei Hardheim ist Teil des Verbunds Metropolbib, über den man aus einem Pool von rund 40.000 Medien (E-Books, Zeitschriften, Zeitungen, Lexikas oder Wissenschaftsdatenbanken) auswählen kann.

Dazu soll auch das Präsenzangebot in der Gemeindebücherei noch größer werden: "Den Kinder- und Jugendbuch-Bereich wollen wir auf jeden Fall weiter ausbauen", verrät Scheuermann. Bereits vergrößert wurde das "Tonie"-Angebot. Die "Tonies" sind Figuren, die im Design der jeweiligen Hörspiele gehalten sind. Sie werden auf die "Toniebox" gestellt – ein kleiner farbiger Würfel aus Stoff, der als Abspielgerät fungiert. "Man sagt heute nicht ohne Grund oft ,die Bibliotheken der Dinge‘", merkt Brigitte Scheuermann an.

Am Donnerstag waren die Ehrenamtlichen fleißig mit Bücher einräumen beschäftigt. Foto: Dominik Rechner

Neu sind außerdem die Theke des Empfangsbereichs, eine gemütliche Sitzecke mit zwei Sesseln sowie ein u. a. von Bücherei-Leiterin Beate König selbst gebautes Lesepodest in der Kinderecke, das zum entspannten Blättern oder gemütlichen Zusammensitzen von Schulklassen einladen soll. Dazu kommt noch eine Art Aufenthaltsraum, der kindgerecht gestaltet ist. Und als optischen Hingucker gibt es noch ein Wandtattoo mit einer Rakete. "In Anlehnung an unseren Hardheimer Raumfahrtpionier Walter Hohmann", informiert Scheuermann.

Alles zusammen bedeutet eine deutliche Aufwertung gegenüber der alten Gemeindebücherei, die natürlich auch den Rektor des Walter-Hohmann-Schulverbunds, Steven Bundschuh, erfreut. "Das wertet jede Schule auf. Es ist wichtig, dass die Kinder noch mehr zum Lesen bewegt werden. Die neue Bücherei ist eine tolle Sache für den Schulstandort Hardheim", sagt er bei unserem Besuch. Für die Zukunft hofft Steven Bundschuh: "Wenn wir es schaffen, dass Jugendliche zusammen auch mal in ihrer Freizeit in die Bücherei gehen und das Angebot hier zur Weiterbildung nutzen, wäre das genial."

Die Gelegenheit dazu sollen sie künftig auch öfter haben: "Die Öffnungszeiten werden wahrscheinlich ausgebaut", lässt Brigitte Scheuermann wissen. Die alte Bücherei war dienstags von 16.30 bis 19 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr geöffnet, in der neuen soll auch vormittags, womöglich auch noch an einem anderen Tag, die Türen offen stehen. "Das muss aber alles noch genau abgeklärt werden", sagt Scheuermann.