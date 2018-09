Die Anfang März in der Friedrichstraße in Osterburken begonnenen Bauarbeiten mit der Erneuerung des dortigen Steinbelages gehen jetzt in die Endphase. Die Mitarbeiter der bauausführenden Firma "Holler & Der Steinsetzer, Natursteine Pflasterbau" aus Tanna arbeiten derzeit am dritten und letzten Bauabschnitt. Nachdem in letzter Zeit der Tiefbau mit Verlegung der Kabel durch die Telekom und die NetzeBW abgeschlossen werden konnte, sind derzeit die Pflasterer der Firma dabei, den neuen Straßenbelag bis zur Einmündung der Turmstraße neu herzustellen. Die Arbeiten gingen trotz Sommerpause recht zügig voran und sollen bis Ende September fertiggestellt sein. Am ersten Oktoberwochenende soll in der neu gestalteten Friedrichstraße der "Borkemer Herbst" stattfinden. Während der restlichen Bauzeit sind sämtliche Geschäfte in der Friedrichstraße fußläufig erreichbar. Die Baukosten der gesamten Maßnahme belaufen sich auf mehr als 600.000 Euro. F