Osterburken/Lauda. (RNZ) Zu einer "Demonstrationsfahrt auf der Schiene" haben die Landräte Reinhard Frank (Main-Tauber-Kreis) und Dr. Achim Brötel (Neckar-Odenwald-Kreis) für Samstag, 7. Juli, aufgerufen. Mit der Fahrt und den damit verbundenen Kundgebungen in Osterburken und Lauda soll den Forderungen nach einem besseren Nahverkehr generell und besonders auf der "Frankenbahn" Nachdruck verliehen werden.

Zwar ist vergangene Woche bei einem Treffen im Stuttgarter Verkehrsministerium eine zeitlich befristete Angebotsausweitung auf der "Frankenbahn" zwischen Osterburken und Lauda in Form eines dreijährigen Regionalbahn-Pilotprojekts vereinbart worden. Ungeachtet dessen wird aber die für morgen, Samstag, geplante "Demonstrationsfahrt auf der Schiene" stattfinden. "Je mehr Teilnehmer es sind, desto mehr Nachdruck verleihen wir unseren Anliegen", so die Landräte Reinhard Frank und Dr. Achim Brötel. Denn bleiben werde die Verbesserung langfristig nur, wenn das Bahn-Angebot tatsächlich genutzt werde.

Die Landräte hoffen, dass möglichst viele Pendler, Eltern von Schülerinnen und Schülern, Nahverkehrsnutzer und engagierte Bürger mitfahren.

Der eigens gebuchte Zug fährt um 9.44 Uhr in Lauda ab und fährt ohne Halt nach Osterburken. Dort beginnt um 10.15 Uhr die Kundgebung. Nach der Begrüßung durch Landrat Dr. Brötel sprechen der Bundestagsabgeordnete Alois Gerig (CDU) und Landtagsabgeordneter Georg Nelius (SPD) sowie Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm.

Um 11.15 Uhr startet die ebenfalls kostenlose Fahrt in Richtung Lauda. An allen aktuellen Haltepunkten können weitere Demonstrationsteilnehmer zusteigen: um 11.22 Uhr in Rosenberg, um 11.31 Uhr in Eubigheim, um 11.43 Uhr in Boxberg-Wölchingen und um 11.53 Uhr in Königshofen. Ankunft in Lauda ist gegen 11.56 Uhr, wo Landrat Frank die Teilnehmer begrüßt.

Anschließend findet hier eine Kundgebung mit dem Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion und Tauberbischofsheimer Landtagsabgeordneten Prof. Dr. Wolfgang Reinhart, MdL, Daniel Renkonen (Grüne) und dem Laudaer Bürgermeister Thomas Maertens statt. Um 13.30 Uhr fährt der Zug zurück nach Osterburken und hält an jeder der genannten Stationen. Ankunft in Osterburken ist um 14.07 Uhr.

In Osterburken und in Lauda werden örtliche Vereine für das leibliche Wohl der Teilnehmer sorgen. An beiden Orten liegen auch Unterschriftenlisten aus, in die sich die Teilnehmer der Demo-Fahrt und weitere Unterstützer eintragen können. Die Unterschriften werden dann dem Verkehrsministerium übergeben.