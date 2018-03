Walldürn. (dore) Im Mittelpunkt der Versammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn am Dienstagabend stand die Änderung des Flächennutzungsplans 2015 im Bereich Walddistrikt "Großer Wald" , Abteilung "Schöner Busch", auf der Gemarkung Walldürn. Das Thema wird bereits seit zwei Jahren diskutiert.

Im ehemaligen Änderungsentwurf, dessen Offenlegung in der Sitzung am 30. November 2017 beschlossen wurde, war zum einen die Umwandlung der Teilfläche "Schöner Busch" (im direkten Anschluss an das bestehende Gelände der Firma Procter & Gamble zwischen der Bahnstrecke Seckach-Miltenberg und der Panzerstraße) von Waldgebiet in Gewerbeflächen vorgesehen. Zum anderen aber auch die Umwandlung der Teilfläche "Löschenäcker" (von Buchen Richtung Walldürn rechts der B27) in Gewerbeflächen. Die Nutzungsänderungen beim "Löschenäcker" ist besonders umstritten, da Teile davon als Streuobstwiese geschützt sind. Bereits im Dezember 2016 wurde eine Bürgerinitiative gegründet, die gegen die Umwandlung beider Gebiete, "Schöner Busch" und "Löschenäcker", mobil macht.

Der Beschluss von 30. November wurde nun neu gefasst, da die Teilfläche "Löschenäcker" zunächst zurückgestellt und aus dem laufenden Änderungsverfahren des Flächennutzungsplans 2015 herausgenommen wird, um Verzögerungen im Verfahrensablauf zu vermeiden, wie in der Sitzung von Dienstag betont wurde. Das Änderungsverfahren soll demnach zügig abgeschlossen werden, da die Bereitstellung von gewerblichen Bauflächen im Bereich "Schöner Busch" (Größe 14,6 Hektar) entscheidend für die Standortentwicklung von Procter & Gamble (Braun-Werk) sei. Ziel und Zweck der Flächennutzungsplanänderung sei die Bereitstellung von gewerblichen Bauflächen, um für den bedeutsamen ortsansässigen Gewerbebetrieb Procter & Gamble Erweiterungsmöglichkeiten zu schaffen.

Die östlich der Bundesstraße B27 gelegene Teilfläche "Löschenäcker" wird laut der neuen Fassung in die Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 2030 aufgenommen.

Die Offenlegung dieses neuen Planentwurfs ohne die Teilfläche "Löschenäcker" wurde allerdings erst in zweiter Abstimmungsrunde beschlossen, nachdem sich zunächst je eine Person innerhalb der Gemeindevertretungen von Hardheim und Walldürn enthalten hatte, aber jede der drei Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbands nach den Abstimmungsregularien einheitlich abstimmen muss. Nach Besprechung mit den übrigen Mitgliedern ihrer Gemeinde stimmten die beiden Vertreter jedoch auch für den Beschluss.

Dieter Goldschmitt aus Höpfingen hatte im Vorfeld der Abstimmung Bedenken, dass das Gebiet "Löschenäcker" in den Flächennutzungsplan 2030 als Gewerbefläche aufgenommen werden soll, da er eine Konkurrenzsituation zum Verbandsindustriepark befürchtet, und er wollte gleichzeitig wissen, ob die Planung eines Gewerbegebiets im "Löschenäcker" damit nur zurückgestellt sei. Manfred Böhrer aus Hardheim sah den Sachverhalt ebenfalls kritisch.

Verbandsvorsitzender und Bürgermeister Markus Günther stellte klar, dass diese Planung zurückgestellt sei, aber im Flächennutzungsplan 2030 weiterverfolgt werden und dann abgewogen werden soll, ob die Fläche als Gewerbegebiet ausgewiesen werden soll. Es sei allerdings noch keine Vorentscheidung bezüglich der Teilfläche "Löschenäcker" gefallen. Das Thema werde in ein bis zwei Jahren weiter behandelt.

Ramona Paar von den Freien Wählern in Walldürn begrüßte im Vorfeld der Abstimmung, dass die Fläche "Löschenäcker" aus dem Planentwurf für die Änderung des FNP 2015 herausgenommen wird. Aus Sicht der Freien Wähler sollte allerdings komplett von einer Planung als Gewerbegebiet abgesehen und eine Bestandssicherung angestrebt werden. "Naturschutz ist immer auch Menschenschutz", gab Paar zu bedenken.

Einen Tag nach der Versammlung sieht die Bürgerinitiative den Sachverhalt weiterhin sehr kritisch. Vertreter Martin Kuhnt äußerte sich auf Nachfrage der RNZ ähnlich, wie er es in seinem zusammen mit Bernhard Spreitzenbarth vom Biotopschutzbund veröffentlichten Leserbrief getan hatte: "Wir glauben nach wie vor, dass der GVV das Problem ,Löschenäcker’ in den FNP 2030 auslagern will, da die Rechtssicherheit im bisherigen Verfahren fehlt. Und wir glauben, dass das ein taktischer Schachzug ist, um mit der Fläche ,Löschenäcker’ weiterzukommen." Er kritisierte außerdem, dass in der aktuellen GVV-Sitzung niemand gefragt habe, was denn unter der Begründung "Verzögerungen im Verfahrensablauf" zu verstehen sei.

Den Vorwurf der Bürgerinitiative und des Biotopschutzbundes, dass ein Walldürner Mitglied der Verbandsversammlung an der GVV-Abstimmung am 30. November 2017 und gegebenenfalls auch am 3. März 2016 aufgrund von Befangenheit nicht hätte teilnehmen dürfen, habe der GVV außerdem bislang nicht stichhaltig widerlegen können. "Es sind nach unseren Kenntnissen sogar mehrere Beschlüsse nicht rechtssicher, also müsste man das Verfahren zur Änderung im FNP 2015 eigentlich aufheben", so Kuhnt.

Bürgermeister Günther entgegnete dem auf Rückfrage der RNZ: "Wir haben eine mögliche Befangenheit geprüft und sind von der Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt worden, dass keine Befangenheit vorliegt." Der Grund, warum die Fläche "Löschenäcker" aus dem Planentwurf für die Änderung des FNP 2015 herausgenommen werde, sei ausschließlich, dass das Verfahren für die Fläche "Schöner Busch" beschleunigt und die Firma Procter & Gamble schnellstmöglich weitere Flächen zur Verfügung gestellt bekommt. Für die Fläche "Löschenäcker" stünden jedoch noch verschiedene Untersuchungen, wie beispielsweise die artenschutzrechtliche Prüfung an, die das Verfahren verzögern würden. Die Fläche "Löschenäcker" sei für den GVV nicht dringlich, die Fläche "Schöner Busch" dagegen schon.

Auch die Sorge der Bürgerinitiative und des Biotopschutzbundes, die zur Fläche "Löschenäcker" gehörende Streuobstwiese würde bei einer Festlegung der Fläche "Löschenäcker" als Gewerbegebiet verschwinden, versteht Günther nicht: "Die Streuobstwiese besitzt einen Schutzstatus. Ich werde der letzte sein, der gegen den Erhalt der Streuobstwiese ist. Sie wird in meiner Amtszeit nicht entfernt." Alle rechtlich relevanten Einwände der Bürgerinitiative gegen die Planung des "Löschenäckers" als Gewerbegebiet würden geprüft, so Günther.