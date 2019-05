Buchen. (mb) Otfried-Preußler-Schule (OPS) heißt ab sofort das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Sprache des Neckar-Odenwald-Kreises in Buchen. Mit einem Festakt im Joseph-Martin-Kraus-Saal und einem Schulfest feierte die Einrichtung am Freitag die Namensgebung und ihr 30-jähriges Bestehen.

Natürlich war die Hauptperson des Festaktes der Kinderbuchautor Otfried Preußler. Bekannte Protagonisten seiner 30 Kinderbücher wurden immer wieder genannt oder von den Schülern in Liedern und Tänzen auf der Bühne dargestellt. Nach dem Auftritt des Schulchors und der Begrüßung durch Schulleiterin Margrit Wilder gab sich der bedeutende Kinderbuchautor sogar selbst die Ehre, und zwar in Form von einer Marionette. Leonie Müller interviewte den zwar schon verstorbenen, aber durch Elias Bopp zum Leben erweckten Autor. Der Drittklässler führte außerdem mit seiner Moderation durch die Veranstaltung.

Mit ihren Darbietungen riefen die Schüler der Otfried-Preußler-Schule Romanfiguren des Schriftstellers in Erinnerung. So widmete sich die Klasse 1a dem "kleinen Wassermann". Die Klasse 2a betrat als "Hörbe mit dem großen Hut" die Bühne, während die Klasse 4a die "Abenteuer des Starken Wanja" szenisch darstellte. Dass nicht nur die "Kleine Hexe" zaubern kann, bewiesen die Schüler der Klasse 1b, während die Klasse 3b sich instrumental der Romanfigur Thomas Vogelschreck widmete. Schließlich begeisterte die Klasse 4b mit einem Räuber-Hotzenplotz-Tanz.

Wie man eine für Kinder und Erwachsene gleichermaßen ansprechende Rede halten kann, zeigte Björn-Christian Kleih, Erster Landesbeamter des Neckar-Odenwald-Kreises. Er hatte den Schlüsselbund des kleinen Gespenstes mit seinen 13 Schlüsseln mitgebracht, mit denen man jede Türe öffnen kann. "Die Sprache ist der Schlüssel zur Welt", zitierte Kleih Wilhelm von Humboldt. Er freute sich mit den 84 Schülern der OPS über diesen besonderen Tag und lobte die "tolle pädagogische Leistung" der Lehrer sowie insgesamt die "prima Leistung der Schulgemeinschaft".

In seiner "Taufrede" ging er auf die zwei Welten in Preußlers Geschichten ein: die magische und die unmagische Welt. Beide seien miteinander verbunden und voneinander abhängig. Kleih pries Preußler als "Meister der Erzählung" und als "Vermittler zwischen Jung und Alt". Schließlich schloss er mit einem Zitat des Philosophen Ludwig Wittgenstein: "Die Grenze meiner Sprache ist die Grenze meiner Welt." Dass Grenzen sich erweitern lassen, dies zu vermitteln sei auch Aufgabe einer Schule.

Peter Hauk, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, bezeichnete sich als "Freund Sonderpädagogischer Beratungs- und Bildungszentren". Aufgabe der Schule sei es, Begabungen zu fördern und Schwächen auszugleichen. Er gratulierte der Schule zu ihrem Jubiläum und zu ihrer guten Arbeit.

Schulrat Wolfgang Winkler stand zu Beginn seiner Ansprache noch völlig unter dem Eindruck von Björn-Christian Kleihs Rede. Er bot dem Ersten Landesbeamten eine Stelle als Sonderschullehrer an. Außerdem wies er darauf hin, dass sich die OPS am Bildungsplan der Grundschulen orientiere. Deshalb könnten Schüler von dort zu weiterführenden Schulen wechseln. Sie sei die einzige Schule ihrer Art im Neckar-Odenwald-Kreis. Die nächsten vergleichbaren Einrichtungen befänden sich in Boxberg, Neckargemünd und Heilbronn.

Der Schulchor eröffnete und schloss die Veranstaltung. Foto: Martin Bernhard

Wie Winkler erläuterte, unterstützten die Lehrer der Buchener Schule Kinder mit sprachlichen Problemen. "Wir haben eine hohe Rückkehrquote in allgemeine Schulen", stellte der Schulrat fest. Dies gelänge durch den Unterricht in kleinen Klassen sowie durch Einzelförderung. Er danke den Lehrerinnen und Lehrern für ihre engagierte und erfolgreiche Arbeit.

"Buchen ist eine Schulstadt", betonte Bürgermeister Roland Burger in seiner Ansprache. Über 4300 Schüler würden in Buchen zur Schule gehen. Er lobte die OPS für die Wahl ihres Namens: "Sie haben den Namen wunderbar gewählt." Außerdem würdigte er das "pädagogisch durchdachte Konzept" der Schule und gratulierte ihr zu ihrem Jubiläum.

Bei Monika Schwarz, der geschäftsführenden Schulleiterin in Buchen, weckte der Name Otfried Preußler Kindheitserinnerungen. Der Autor stehe für Phantasie und Kreativität. Aufgabe von Schule sei es, bei Kindern den "Blick auf und das Verständnis für die Welt zu öffnen". Sie müsse Kinder zu Weltoffenheit und Teamfähigkeit erziehen. Monika Schwarz gratulierte im Namen der 16 Schulen in Buchen der OPS zu ihrem neuen Namen und ihrem Jubiläum.

Elternbeiratsvorsitzender Michael Beck lobte zunächst die Kinder für ihre Darbietungen bei der Feier: "Ihr seid richtig gut!" Er betonte, dass die Eltern der OPS den Lehrern vertrauten. Er wünschte Eltern, Lehrern und der Schulleitung weiterhin viel Erfolg.

Der 15-jährige Martin Bender sprach als ehemaliger Schüler. Er sei im Jahr 2010 in der OPS eingeschult worden. Derzeit besuche er die 9. Klasse der Martin-von-Adelsheim-Schule in Adelsheim. Im nächsten Jahr werde er diese mit der mittleren Reife abschließen. Dann will er ein Technisches Gymnasium besuchen. Er freute sich, dass im Namen der Schule das Wort "behindert" nicht mehr vorkommt.

Am Ende der Feier war Räuber Hotzenplotz persönlich zu hören. Und auch ein Paket war eingetroffen - sehr zur Freude der Schülerinnen und Schüler. Denn darin befanden sich Preußler-Bücher und -Hörbücher für die Schülerbibliothek. Den Abschluss machte der Schulchor mit dem Lied "Ein Hoch auf uns", begleitet von Magnus Balles am Klavier.