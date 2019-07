Schweinberg. Im sechsten Jahr in Folge hat die Familie Mohr ein Maislabyrinth in Schweinberg angelegt. Das diesjährige Motiv greift das Topthema des Jahres auf: das "Jahrhundertspiel" zwischen dem FC Schweinberg und Borussia Dortmund.

Ziel ist es, alle elf Stationen, die in dem Labyrinth versteckt sind, zu finden. An jeder Station stehen Buchstaben, aus denen sich am Ende ein Lösungswort ergibt. Alle erfolgreichen Teilnehmer haben die Chance, einen Preis zu gewinnen. Auf dem Bauernhof gibt es nicht nur das Maislabyrinth, sondern auch eine Strohhüpfburg, einen Spielplatz und natürlich viele Tiere zu entdecken.

Auch für das leibliche Wohl ist durch die "Bauernstube" mit Biergarten gesorgt. Zudem werden zwei besondere Veranstaltungen angeboten. Am Samstag, 17. August, findet ab 18.30 Uhr ein brasilianischer Grillabend statt, bei dem es Churrasco gibt. Das Labyrinth hat auch geöffnet, wodurch es bei Nacht erkundet werden kann.

Ein Brunch auf dem Bauernhof findet am Sonntag, 1. September, ab 10 Uhr statt. Anmeldungen für beide Veranstaltungen unter Telefon 06283/8529. Das Mais-Labyrinth hat von Sonntag, 28. Juli, bis Sonntag, 15. September, jeden Samstag und Sonntag von 10 bis 19.30 Uhr geöffnet. Weiter Informationen gibt es hier.