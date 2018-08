Von Martin Bernhard

Buchen. Die Fahrlehrer werden knapp, nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch für die Fahrschulen in Buchen. Die Inhaber schieben deshalb häufig Überstunden. "Es herrscht gravierender Fahrlehrermangel", stellt Jochen Klima, Vorsitzender des Fahrlehrerverbands Baden-Württemberg, fest. "Die Hälfte der Fahrlehrer geht in den nächsten zehn Jahren in Rente."

So waren im Jahr 2016 im Land noch 1696 Fahrlehrer registriert, im vergangenen Jahr nur noch 1651. Zwischen den Jahren 2010 und 2017 ist die Anzahl der Fahrlehrer um 13 Prozent, von 2012 bis 2017 die Anzahl der Fahrschulen in Baden-Württemberg um 211 gesunken.

Das Durchschnittsalter der Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer liegt nach den Worten von Jochen Klima bei rund 55 Jahren. Bis in die 90er Jahre hinein habe die Bundeswehr viele Fahrlehrer ausgebildet, die nach ihrer Soldatenzeit den zivilen Fahrschulen zur Verfügung standen. Doch mit der Umstrukturierung der Armee habe sich das geändert.

Wie Klima erläuterte, habe der Gesetzgeber auf den Personalmangel reagiert. Mussten angehende Fahrlehrer früher eine Fahrerlaubnis für alle Fahrzeugklassen besitzen, so brauchen sie seit Jahresbeginn nur noch über den Führerschein jener Klasse verfügen, in der sie Fahrschüler ausbilden wollen. Dennoch ist die Ausbildung mit einer Gebühr in Höhe von rund 9000 Euro noch immer relativ teuer.

Und auch die Arbeitszeiten mögen junge Leute davon abhalten, den Beruf des Fahrlehrers zu ergreifen. Denn die Schulungsfahrten finden meist auch abends und an Wochenenden statt, der Theorieunterricht ebenfalls abends.

"Man kriegt niemanden. Auch nicht als Aushilfe", klagt Hanne Fuhry von der gleichnamigen Fahrschule in Buchen. "Der Beruf ist wohl nicht attraktiv genug." Die Fahrschule Fuhry beschäftigt sechs Fahrlehrer, davon eine Aushilfe. Bei zwei Fahrlehrern handelt es sich um die Töchter von Hanne und Wilfried Fuhry. Die Personalsituation sei so knapp, dass keiner krank werden dürfe.

"Es gibt keine Aushilfen mehr", stellt auch Heike Pfleiderer von der Fahrschule Pfleiderer fest. "Die Bereitschaft, zu diesen Uhrzeiten zu arbeiten, ist nicht mehr da." Trotz dieser Situation lehne sie keinen Fahrschüler ab.

"Ich stocke meine Stunden auf", sagt sie. "Kein Samstag, kein Sonntag mehr frei: Irgendwann kommt man an seine persönlichen Grenzen."

Ganz anders beurteilt Markus Pfeil von der Fahrschule Pfeil die Situation. "Ich halte die Diskussion für übertrieben", sagt er. Denn man finde keine Stellenanzeigen oder Gesuche für Vollzeitkräfte. "Es gibt keinen echten Fahrlehrermangel", meint er. "Es geht nur um kurzfristige Auftragsspitzen, die bedient werden müssen." Deshalb würden nur Aushilfs-Fahrlehrer gesucht.

Die beiden anderen in Buchen vertretenden Fahrschulen wollten sich zu der Personalsituation nicht äußern. Vor einigen Jahren boten in Buchen sieben Fahrschulen ihre Dienste an. Dass sich diese Zahl nun auf fünf eingependelt hat, hält Heike Fuhry für angemessen.

Wer als Fahrlehrer arbeiten will, muss mindestens 21 Jahre alt und die Fahrlehrerprüfung bestanden haben. Um diese ablegen zu können, benötigt man unter anderem eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem anerkannten Lehrberuf oder eine gleichwertige Vorbildung sowie eine Fahrerlaubnis in der Klasse, in der man ausbilden will. Außerdem muss man seit mindestens drei Jahren über die Fahrerlaubnis B verfügen.

Info: Weitere Information unter www.flvbw.de