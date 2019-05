Hardheim. (rüb) Wer baut, steht ständig unter Spannung, schließlich gibt es eine Vielzahl an Fallstricken - von Lieferengpässen und Wetterkapriolen bis hin zu Problemen bei der Terminabstimmung zwischen den einzelnen Gewerken. Auch bei einem Großprojekt wie der vier Millionen Euro teuren Erweiterung des Hardheimer Krankenhauses bleiben diese nicht aus, und doch wirkt Verwaltungsleiter Ludwig Schön, bei dem die Fäden zusammenlaufen, am Freitag recht entspannt: "Es läuft alles nach Plan, wir werden rechtzeitig fertig." Bis zur Einweihung am 30. Juni ist zwar noch einiges zu tun. Der Aufwand lohnt sich aber, wie beispielsweise beim Blick in die ersten der neuen Bettenzimmer festzustellen ist: Sie sind freundlich und großzügig gestaltet und bieten darüber hinaus einen schönen Ausblick auf die Erftalgemeinde und die Umgebung.

Das neue Fluchttreppenhaus am Hardheimer Krankenhaus wächst in die Höhe. Foto: Rüdiger Busch

Die Millioneninvestition des Krankenhausverbands Hardheim-Walldürn hat das Ziel, das Krankenhaus und die angeschlossenen Praxen fit für die Zukunft zu machen, den Komfort für die Patienten zu verbessern und die allgegenwärtige Platznot zu lindern. Dafür wurden zwei Anbauten errichtet - einen an die chirurgisch-orthopädische Praxis und ein neuer Bettentrakt im vorderen Bereich (Richtung Wertheimer Straße).

Foto: Rüdiger Busch

Im vierstöckigen neuen Bettentrakt finden moderne Patientenzimmer sowie zusätzliche Räume für die Intensivstation und die Endoskopieabteilung Platz. Die acht neuen Zweibettzimmer sind alle mit Bad und WC ausgestattet. Bis auf die Fernseher, die noch geliefert werden, sind sie fast fertiggestellt, berichten Verwaltungsleiter Schön und Pflegedienstleiterin Karina Paul beim Rundgang durch ein bereits möbliertes Musterzimmer. Was in den nächsten Wochen noch ansteht, sind Verkabelungsarbeiten und der Anschluss von Leitungen, so dass voraussichtlich Ende Mai/Anfang Juni die ersten Patienten die neuen Zimmer beziehen können.

Parallel dazu baut die Firma Schölch (Hardheim) seit einigen Tagen das neue Fluchttreppenhaus, das abschließend noch verkleidet werden soll.

Beim ersten Anbau - dem an der chirurgisch-orthopädischen Praxis - fehlt noch der neue Bettenaufzug. Nach anfänglichen Irritationen ist aber auch hier eine Lösung in Sicht, wie Ludwig Schön aufzeigt: Ab Donnerstag soll laut Angaben des Herstellers der Einbau beginnen. 14 Tage sind dafür veranschlagt.

Foto: Rüdiger Busch

Gearbeitet wird aktuell am neuen Fußweg zwischen Parkplatz und Krankenhaus, nachdem der alte dem Erweiterungsbau geopfert werden musste. Auch hier hofft Schön auf eine baldige Fertigstellung, um Patienten und Besuchern den Umweg über die Treppe zwischen der Rettungswache und dem Verwaltungsgebäude ersparen zu können.

Sieben Wochen sind es noch bis zur großen Einweihungsfeier am Sonntag, 30. Juni, die mit einem Tag der offenen Tür verbunden ist. Dabei können sich die Bürger Eindrücke von den neuen Räumen verschaffen. Und spätestens dann können die Verantwortlichen entspannt auf die knapp neun Monate Bauzeit zurückblicken.