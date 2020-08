Rosenberg/Neckar-Odenwald. (joc) Die Maisernte steht vor der Tür, und sie wird in diesem Jahr in der Region wohl ganz unterschiedliche Erträge bringen, wie schon jetzt der Blick auf die Felder belegt. So kann man beispielsweise auf der Strecke von Unterneudorf nach Mudau, oder rund um Wagenschwend, oder in Eberstadt und im Osterburkener Stadtteil Bofsheim zwar bis zu zwei Meter große Maispflanzen sehen, aber quasi direkt daneben sieht man auch ganz viele deutlich niedrigere Exemplare.

Aber es hätte auch noch deutlich schlechter kommen können. Besonders hart erwischt es in diesem Jahr offenbar die Maisbauern in Assamstadt und Boxberg. Hier ist der Mais in Folge der langen Trockenheit oft nicht einmal kniehoch.

Und dann sind da noch die vielen vertrockneten Maispflanzen, die teilweise kolbenlos und dürr ihr Dasein fristen und ein Bild des Jammers abgeben. Mitunter auch von Hagel in Mitleidenschaft gezogene und mit Beulenbrand befallene Bestände bestimmen vielerorts das Bild vom Mais. Hier fällt die Ernte zwangsläufig nahezu komplett aus.

Was ist der Grund für die regional so unterschiedliche Struktur der Maisfelder? Allgemein sehen Fachleute eine ausreichende Wasserversorgung über die Sommermonate in ganz Deutschland als unabdingbare Voraussetzung für eine gute Ernte an. Gerade die Wasserversorgung fiel allerdings wegen des heißen Frühsommers in diesem Jahr nicht wie gewünscht aus. Aber schon zuvor, im März und April, gab es so gut wie keine Niederschläge. Jetzt hoffen die Maisbauern, dass die Regenfälle im Juli und August dies zumindest noch teilweise kompensieren können.

Diese Niederschläge fielen allerdings auch zuletzt regional ganz unterschiedlich aus. Und genau deshalb entstehen – oftmals selbst zwischen Nachbarorten – große Unterschiede in Erntemasse und -qualität. Die Folge ist ein entsprechend uneinheitliches Bild, das eine Prognose schwer macht.

Genau so war es im übrigen schon im letzten Jahr. Vor der Erntezeit prognostizierte der allgemein recht verlässliche EU-Schätzdienst MARS, dass die Erträge 2019 ungefähr zehn Prozent unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre bleiben würden. Aber immerhin sollte der Ernteertrag 2019 im Vergleich zum letzten, katastrophal trockenen Jahr 2018 um neun Prozent übertroffen werden. Die reale Quote lag bundesweit – zum Glück für die Maisbauern – aber dann doch noch um ein ganzes Stück höher.

Mit entsprechend bangem Blick schauen die Landwirte derzeit gleichermaßen besorgt auf die Wetterkarte, auf die Prognosen der Fachleute und auf ihre Felder. Bei den Prognosen ergibt sich allerdings kein einheitliches Bild, zu groß scheinen die regionalen Unterschiede auf den Maisfeldern zu sein.

Die Prognosen der Agrarfachleute reichen angesichts dieser Faktoren von "über dem Schnitt", über "durchschnittlich" bis hin zu "unterdurchschnittlich". "Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt von einer eher durchschnittlichen Ernte aus", sagt Stefan Bobbert, von Agravis Kornhaus. Die Prognose der Erntebilanz fällt bei der ZG Raiffeisen für das Jahr 2020 durchwachsen aus. Während man bei Agrando hofft, dass die Trockenheit im März und April noch durch die letzten Niederschläge etwas ausgeglichen werden kann. Hier setzt man auf spätes Wachstum und ein Ergebnis über dem Durchschnitt.

So oder so, es könnte für viele Maisbauern ein weiteres Jahr der nicht erfüllten Erwartungen werden. Wieder einmal. Total katastrophal war das trockene Jahr 2018 mit einer extrem niedrigen Ernte. Und auch 2019 war (zwar kein katastrophales), aber für viele auch kein so tolles Jahr für die Maisbauern.

Was wird die Maisernte 2020 für die Landwirte in der Region bringen? Die Rhein-Neckar-Zeitung wird Sie auf dem Laufenden halten, sobald verlässliche Zahlen aus der Region vorliegen. Die eklatanten regionalen Unterschiede sind freilich jetzt schon klar vorprogrammiert.

Die Mitte/Ende August beginnende Maisernte ist aber nicht nur für die Landwirte, sondern auch für alle anderen Bürger der Region eine große Herausforderung. In dieser Zeit werden die Verkehrsteilnehmer und Anwohner um besondere Vorsicht, Verständnis und Geduld gebeten. Auf Straßen muss jederzeit mit langsam fahrenden landwirtschaftlichen Fahrzeugen gerechnet werden, zeitweise kann es zu verschmutzten Fahrbahnen kommen. Dementsprechend sind auch die Anwohner von Ortsdurchfahrten höheren Belästigungen ausgesetzt. Die Landwirte wollen die Ernte sicher und ohne Unfälle einfahren. Je nach Wetterlage kann es auch vorkommen, dass in dieser Zeit länger bis in die Abendstunden oder auch am Wochenende und sonntags gefahren werden muss.

Von der Anlieferung der Maisernte in die Biogasanlage Rosenberg sind in erster Linie die Ortsdurchfahrten Sindolsheim, Altheim und Rosenberg betroffen. Während dieser Zeit ist der Grüngutplatz an der Biogasanlage schwerer zugänglich und die Lagerkapazität ist eingeschränkt, die Box für Grün- und Rasenschnitt bleibt aber frei. Ausweichmöglichkeit für holziges Material bietet der Platz am Rosenberger Bauhof.

Für die Anlage in Bieringen betrifft dies die Ortsdurchfahrten Oberkessach, Schöntal und Bieringen.