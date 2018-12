Erlenbach. Mit einem Bauchschuss aus einer scharfen Waffe soll ein 28-Jähriger aus Aschaffenburg seinen Bekannten, einen 41-Jährigen, im Streit schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt haben. Der dringend Tatverdächtige hat sich nach Angaben der Polizei gestellt. Er sie mit seinem Anwalt bei der Polizei Aschaffenburg erschienen. Der Streit ereignete sich laut einer Pressemitteilung der Polizei am 1. Weihnachtsfeiertag in einem Mehrfamilienhaus in der Kolpingstraße in Erlenbach am Main.

Die Polizisten fanden den schwer verletzten 41-Jährigen gegen 17 Uhr vor dem Haus. Nachdem der Rettungsdienst den Mann erstversorgt hatte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Da zunächst nicht bekannt war, ob sich der Täter noch in dem Anwesen befindet, umstellten die Beamten das Gebäude und sperrten den Bereich weitläufig ab. Der Verdächtige war jedoch bereits vor Eintreffen der Polizei vom Tatort geflüchtet.

Aktuell deutet nach Angaben der Polizei vieles auf eine Beziehungstat hin. Tatverdächtiger und Opfer sollen sich persönlich kennen.

Update: 27. Dezember 2018, 10 Uhr