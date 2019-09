Erfeld/Gerichtstetten. In die bayerische Landeshauptstadt München führte der Jahresausflug der AH-Fußballer der Vereine aus Erfeld, Gerichtstetten und Buch. Der absolute Höhepunkt stieg am Freitagabend: Bernd Strebel hatte ein Fußballspiel gegen das Seniorenteam Ü45 des FC Bayern München organisiert. Und das gewannen überraschend die Alten Herren aus dem Neckar-Odenwald- und dem Main-Tauber-Kreis. Mit 1:4 mussten sich die Senioren des deutschen Rekordmeisters am Ende geschlagen geben.

Mit großer Vorfreude und etwas Nervosität erreichte man am späten Nachmittag die Säbener Straße, das Vereinsgelände des FC Bayern, wo die Begegnung stattfand. Mit neuen Trikots, gesponsert von Clemens Müller (Sam Construction & Facility GmbH & Co.KG) und Volker Eckert (Bauteam Eckert) trat man gegen den letztjährigen Bayerischen Meister und Deutschen Meister (Ü45) an.

Nach etwa 15 Minuten konnte man sich auf das schnelle und ballsichere Spiel der Münchner besser einstellen. Kurz darauf gingen die Gäste sensationell mit 1:0 in Führung, was frenetisch bejubelt wurde. Mit hoher Intensität wurde die Begegnung weitergeführt, sodass sich auf beiden Seiten Chancen ergaben. Am Spielstand änderte sich bis zur Halbzeit jedoch nichts mehr.

Keine Angst vor großen Namen: Nur vor dem Anpfiff verteilten die Gäste aus dem Erftal Geschenke an den FC Bayern. Foto: privat

Nach Wiederbeginn sah sich die AH aus dem Erftal großem Druck ausgesetzt. Verdienterweise schossen die Bayern in dieser Spielphase den Ausgleich. Die Elf aus dem Odenwald wuchs aber über sich hinaus und erzielte erneut den Führungstreffer. Konzentriert spielten die Münchner weiter, konnten jedoch gegen den aufopferungsvoll kämpfenden Gast nichts Zählbares erreichen. Unter dem großen Jubel einer kleinen mitgereisten Fangruppe konnte man die Führung bis zum Ende des Spiels auf 4:1 ausbauen und siegte am Ende überraschend deutlich gegen die Senioren des FC Bayern München.

Dieses einmalige Erlebnis wurde anschließend im Wirtshaus "Zum Straubinger" gebührend gefeiert.

Nach einer kurzen Nacht ging es am nächsten Tag ins Stadtzentrum auf den Marienplatz, zur Frauenkirche und zum Viktualienmarkt, wo man es sich in einem schönen Biergarten bei Brezeln und einigen Bieren gutgehen ließ. Neben einem Stadionbesuch an der Grünwalder Straße am Nachmittag ging es dann gegen Abend in den ältesten Biergarten Münchens, in den "Augustiner-Keller".

Am Sonntagmorgen wurde die Rückreise wieder angetreten, wobei noch einige Stunden im Englischen Garten verbracht wurden. Mit seiner 375 Hektar großen Grünanlage ist er eine der größten Parkanlagen der Welt. Hier wurden der Chinesische Turm und der Eisbach besucht. Am frühen Nachmittag machte man sich auf den Heimweg und schloss den AH-Ausflug auf dem Gerichtstetter Kartoffelfest ab. Der von Bernd Strebel zum wiederholten Male bestens organisierte Ausflug wurde für alle zu einem unvergesslichen Erlebnis.