Hardheim/Neustadt. (rüb) Erst vor wenigen Wochen hat Erfapark-Eigner Schoofs Immobilien GmbH (Frankfurt) seine Pläne für die Weiterentwicklung und Belebung des Einkaufszentrums vorgestellt und damit hoffnungsfrohe Signale ausgesendet. Doch nun wird die positive Stimmung um das Areal im Ortskern von Hardheim bereits wieder etwas getrübt: Der derzeitige Hauptmieter, die Fishbull Franz Fischer Qualitätswerkzeuge GmbH, spielt mit dem Gedanken, ihren Sonderpreis-Baumarkt zum Jahresende zu schließen.

Pressesprecherin Maren Scholz bestätigte der RNZ am Montag entsprechende Informationen: "Aktuell steht eine Schließung der Filiale in Hardheim zum Jahresende zur Debatte. Wir sind hierzu noch in Verhandlungen." Zu den Gründen einer möglichen Schließung wollte sie sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern. Vermieter Schoofs hatte in seiner Pressemitteilung zu den Umbauplänen für den Erfapark Anfang April erklärt, dass sich der Baumarkt seit seiner Eröffnung "eines guten Kundenzuspruchs erfreue".

Der Markt mit einer Verkaufsfläche von 1300 Quadratmetern war im November 2017 eröffnet worden. Dies war der erste sichtbare Erfolg des damals neuen Haupteigentümers Schoofs. Zwischenzeitlich hat Schoofs alle Teileigentumsanteile des Erfaparks erworben. Das Frankfurter Immobilienunternehmen plant nun die Revitalisierung und bauliche Sanierung des Einkaufszentrums. Zentrales Element des Konzepts ist der Bau eines neuen Lebensmittelmarktes im Bereich des bisherigen Parkplatzes.

Von der erwarteten Belebung des Erfaparks durch den neuen Markt sollte, so die Pläne, auch der Sonderpreis-Baumarkt profitieren. Dies steht nun erst einmal in den Sternen. Nichtsdestotrotz ist eines klar: Mit einem neuen Vollsortimenter als Kundenmagnet würden sich auch für die derzeit leerstehenden Laden- und Gastronomieflächen im und rund um das Einkaufszentrum neue Perspektiven ergeben.