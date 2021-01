Christine Urban (mit Tochter Anna) und Doris Urban (geb. Ballweg) führen gemeinsam das Haushaltswarengeschäft Ballweg in der Würzburger Straße. Es ist eines der ältesten Fachgeschäfte in Hardheim. Foto: Adrian Brosch

Von Adrian Brosch

Hardheim. Als eines der ältesten Fachgeschäfte Hardheims hat sich die 1949 gegründete Firma Ernst Ballweg auf hochwertige Haushaltswaren und stilvolle Geschenkartikel spezialisiert. Die RNZ unterhielt sich mit Doris Urban, die das Geschäft 1991 von ihren Eltern Ernst und Irmgard Ballweg übernahm und es seither gemeinsam mit Tochter Christine führt.

Zum ersten Mal in seiner über 70-jährigen Geschichte wurde im vergangenen Frühjahr lockdownbedingt die vorübergehende Schließung des Geschäfts in der Würzburger Straße angeordnet, ehe kurz vor Weihnachten die zweite folgte. Eine Situation, die Doris Urban als durchaus nicht ganz einfach beschreibt: "Beim ersten Lockdown war die Lage im Vergleich aber etwas schwieriger, da wir alle nicht wussten, was auf uns zukommt", blickt sie zurück. Aktuell könne man fast von "sitzenden Handgriffen" sprechen.

Von der Notwendigkeit des zweiten Lockdowns ist sie jedoch nur bedingt überzeugt: "Die hohen Fallzahlen ließen leider keine andere Maßnahme zu, aber man hätte mit Maßnahmen wie der Kundenbegrenzung von einer Person im Verkaufsraum und im Vorgriff koordinierten Abholterminen die Abholung von Waren im Ladengeschäft weiterhin erlauben können." Auch ein weiterer Punkt sprach aus Sicht der Geschäftsfrau gegen die Schließung: "Wir hatten keine Probleme mit der Maskenpflicht – sie wurde von unseren Kunden durch die Bank gut akzeptiert."

Als ausgesprochen unglücklich habe sich insbesondere der Zeitpunkt kurz vor Weihnachten, den die Regierung für den zweiten Lockdown festgesetzt hat, erwiesen: "Viele Kunden waren sehr enttäuscht, da auf Weihnachten jeder noch ein Geschenk benötigte und gerade Artikel aus Glas und Porzellan, Haushaltwaren sowie dekorative Geschenkartikel typische Weihnachtspräsente sind", betont Doris Urban, deren Geschäft sich auf Waren namhafter Hersteller wie WMF, Villeroy&Boch (V&B), Thomas und Formano spezialisiert hat.

Nach wie vor seien klassische Haushaltswaren sehr gefragt. "Der Verbraucher legt dabei vor allem Wert auf gute Beratung und ein großes, breit gefächertes Sortiment", so die erfahrene Kauffrau gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung. So versuche man, alle Wünsche der Kundschaft zu erfüllen und zu deren Zufriedenheit alle gewünschten Produkte von der profanen Kaffee- oder Espressotasse über Kochtöpfe, Zinnbecher und allerhand Geschenkartikeln für Jung und Alt bis hin zum Besteckset zu organisieren.

Einen Ausweg fand man in der Möglichkeit, die Waren auf Bestellung den Kunden nach Hause zu liefern. "Wir haben durch Lieferung versucht, das etwas leichter zu machen", sagt Urban. "Wir versuchen, unsere Kunden auch in diesen Zeiten so gut wie möglich zu beraten – entweder per Telefon oder Whatsapp. Aber der persönliche Kontakt mit unseren langjährigen Kunden fehlt einfach!" So übe man sich letztlich in der großen Hoffnung, so schnell wie möglich zur Normalität zurückkehren und aus der Pandemie herauskommen zu können.

Grundsätzlich habe sich zwar auch der Abhol- und Lieferservice innerhalb kurzer Zeit eingespielt und Akzeptanz bei den Kunden erzielt, doch sei die aktuelle Situation nicht mit dem gewohnten Alltag zu vergleichen. Zudem müsse man die gesamte Einzelhandelsbranche im Auge behalten. "Im Raum steht natürlich die große Frage, wie lange der zweite Lockdown noch geht und wie viele Kollegen durchhalten können", gibt Doris Urban abschließend zu bedenken.

> Kontakt: Firma Ernst Ballweg, Würzburger Straße 7, 74736 Hardheim. Tel. 06283/6253; Whatsapp 0171/3428607; E-Mail: doris.urban@t-online.de.

> Bestellung: Ware kann – wenn vorrätig – sofort abgeholt werden oder sie wird den Kunden auf Wunsch bestellt. Eine Lieferung innerhalb Hardheims und der näheren Umgebung ist nach Absprache möglich.

> Abholzeiten: Sie werden per Telefon koordiniert, zu den Öffnungszeiten gegebenenfalls sofort.

> Bestellungen: per E-Mail oder Telefon.